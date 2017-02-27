viy написав:Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив)) Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))
Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель
Ну я тоже стараюсь 500-ки не брать, хотя в любом банке в Европе бесплатно разменять их не проблема. Много наслышан про подозрение к 500-кам, но даже в кафе спокойно за компанию расплачивался ей. А, когда поднялся кипиш по поводу 500-к (года три назад, не помню точно), спокойно сдал их в банк в Украине, а потом снял 100-ками. Так же и старые 20-ки фунтов "отмыл" - старые сдавал, забирал только новые пластиковые. А то нахватался в свое время по незнанию бумажных. А то, что у нас никак не берут, можно любому знакомому дать, кто в Европу едет.
Shaman написав:и да прокачка сейчас меньше, чем раньше, - это риск. но я надеюсь и потребление тоже меньше - я думаю, все кто платит рыночную цену, экономят, как могут - это плюс.
Украинцы будут меньше есть. Похудеют - это плюс
Напевно економлять – тепловики? Ну та економлять вже третій місяць на повну смажать. Гаманці дурнів схуднуть - однозначно, поки в них миша не повіситься. Ну а якщо реально схуднуть, то бігти буде легше.
Shaman написав:и да прокачка сейчас меньше, чем раньше, - это риск. но я надеюсь и потребление тоже меньше - я думаю, все кто платит рыночную цену, экономят, как могут - это плюс.
Украинцы будут меньше есть. Похудеют - это плюс
Напевно економлять – тепловики? Ну та економлять вже третій місяць на повну смажать. Гаманці дурнів схуднуть - однозначно, поки в них миша не повіситься. Ну а якщо реально схуднуть, то бігти буде легше.
Зараз підключились ТЕЦ у яких закінчилось вугілля і смажать вже газ на повну. Газ скінчиться вже в лютому, бо кожного місяця буде десь 3-4 млрд кубів спалюватись.
холява написав:Вечер . Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену 27.15-27.25 ( ОКНА) Дерущихся за валюту нет. Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа . Владельцы обменок что ли ......или намек .....
ждал когда зайдут %% по ОВГЗ, как всегда это после 15:00 думаю, что делать брать по 27,17 (Укргаз) или 27,19 КА оказалось, что курс обновили и там 27,30 и там 27,29
взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)
на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10 хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!
наоборот, слил немного по 27.20, так как совсем без гривни остался Максимум на прием был 27.25 днем.
asti написав:Так а на чём растем? Кто-нибудь знает?
у меня был вопрос на чем падали всю прошлую неделю? а рост курса доллара при нынешних раскладах - естественный процесс.
То природний процес – чи падатиме до НР чи зростатиме? Потрібно якось визначатися.
я смотрю со стороны, что для того, чтобы выполнить бюджет, деньги надо занимать - причем так много, что их столько нет - должны допечатать. как скажется на курсе рост денежной базы?
плюс рост цен на все, что производится.
я в лагере тех, кто ожидает рост курса - не строго линейно, но тренд понятен. ИМХО мы вообще перейдем на другой уровень от которого будет двигаться вверх и вниз - и это не 27-28. а вот какой это новый уровень и когда перескочим - хз например, в 1 квартале 2022.