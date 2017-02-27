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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8705870687078708

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:36

  Investor_K написав:Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.

А как же икра? Отбой?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:54

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:думаю Европа сделает свои выводы...
людьми управляет жадность, выводы сделают до того момента пока газ не вернётся к своим 350$ куб. Газ самое удобное топливо, его легко подать в квартиры, трубу подвёл вентиль открыл и всё .


$350 можливо тільки якщо заключити прямий контракт з Газпромом і то на умовах капітуляції. У 2009 здається за щастя було $400 прописаних у контракті.

Дешевле $700 за 1000 кубів газу вже не буде.


700 долларів за газ відповідає 200 доларів за барель нафти. І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:12

  Вело написав:І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Чи є в Україні термінали для закачки жиденого газу з США по 150 баксів?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:12

  Вело написав:
700 долларів за газ відповідає 200 доларів за барель нафти. І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Тому що 150 доларів в США коштують десь 21 цент. :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:13

Наш прогноз – увеличение темпов сворачивания политики “количественного смягчения” с действующих ежемесячных 15 млрд долларов до 30 млрд долларов в месяц с перспективой полного ее сворачивания весной 2022 года с сохранением действующих процентных ставок в пределах от 0% до 0,25% годовых и заявлением ФРС о возможном ее оперативном поднятии на 0,25% уже весной следующего года


Ставку не подняли, но обещают.

Федеральная резервная система быстрее завершит свою программу стимулирования в эпоху пандемии и рассчитывает повысить процентные ставки в 2022 году больше, чем прогнозировалось в сентябре.

Центральный банк, который в ноябре впервые объявил о «сокращении» ежемесячных покупок активов, заявил в среду, что будет делать это более быстрыми темпами.
Начиная с января, ФРС будет покупать меньше казначейских ценных бумаг на 20 миллиардов долларов и меньше ценных бумаг с ипотечным покрытием на 10 миллиардов долларов. Таким образом, ежемесячный список покупок составляет 40 миллиардов долларов для казначейских ценных бумаг и 20 миллиардов долларов для ценных бумаг с ипотечным покрытием.
Это согласуется с тем, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу в конце ноября.
«Комитет считает, что подобное снижение темпов покупки чистых активов, вероятно, будет целесообразным каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах», - говорится в заявлении в среду.
Декабрьское совещание по вопросам политики также включало краткое изложение экономических прогнозов, так называемый «точечный график».
В настоящее время официальные лица ФРС прогнозируют, что базовая процентная ставка центрального банка вырастет до 0,9% в 2022 году по сравнению с ожиданием в 0,3% с сентября, что сигнализирует о дополнительном повышении процентной ставки.
Aps
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