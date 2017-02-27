Федеральная резервная система быстрее завершит свою программу стимулирования в эпоху пандемии и рассчитывает повысить процентные ставки в 2022 году больше, чем прогнозировалось в сентябре.



Центральный банк, который в ноябре впервые объявил о «сокращении» ежемесячных покупок активов, заявил в среду, что будет делать это более быстрыми темпами.

Начиная с января, ФРС будет покупать меньше казначейских ценных бумаг на 20 миллиардов долларов и меньше ценных бумаг с ипотечным покрытием на 10 миллиардов долларов. Таким образом, ежемесячный список покупок составляет 40 миллиардов долларов для казначейских ценных бумаг и 20 миллиардов долларов для ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Это согласуется с тем, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу в конце ноября.

«Комитет считает, что подобное снижение темпов покупки чистых активов, вероятно, будет целесообразным каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах», - говорится в заявлении в среду.

Декабрьское совещание по вопросам политики также включало краткое изложение экономических прогнозов, так называемый «точечный график».

В настоящее время официальные лица ФРС прогнозируют, что базовая процентная ставка центрального банка вырастет до 0,9% в 2022 году по сравнению с ожиданием в 0,3% с сентября, что сигнализирует о дополнительном повышении процентной ставки.