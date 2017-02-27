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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87058706870787088709>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
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5
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5%
8
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4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:25

  Shaman написав:зато теперь все все понимают, и думаю Европа сделает свои выводы...

не пройшло і ... років...

До речі скільки років? Пу в 07 році про газову удавку перший раз казав здається...

А фріци продовжували їм підмахувати )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26

  prodigy написав:
  холява написав:Вечер .
Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену
27.15-27.25 ( ОКНА)
Дерущихся за валюту нет.
Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа .
Владельцы обменок что ли ......или намек .....


ждал когда зайдут %% по ОВГЗ, как всегда это после 15:00
думаю, что делать брать по 27,17 (Укргаз) или 27,19 КА
оказалось, что курс обновили и там 27,30 и там 27,29

взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)

на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10
хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!


наоборот, слил немного по 27.20, так как совсем без гривни остался :)
Максимум на прием был 27.25 днем.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26

  vitaliian написав:
  Shaman написав:думаю Европа сделает свои выводы...
людьми управляет жадность, выводы сделают до того момента пока газ не вернётся к своим 350$ куб. Газ самое удобное топливо, его легко подать в квартиры, трубу подвёл вентиль открыл и всё .


$350 можливо тільки якщо заключити прямий контракт з Газпромом і то на умовах капітуляції. У 2009 здається за щастя було $400 прописаних у контракті.

Дешевле $700 за 1000 кубів газу вже не буде.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:27

  Прораб написав:
  Shaman написав:
  asti написав:Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?

у меня был вопрос на чем падали всю прошлую неделю?
а рост курса доллара при нынешних раскладах - естественный процесс.

То природний процес – чи падатиме до НР чи зростатиме?
Потрібно якось визначатися.

я смотрю со стороны, что для того, чтобы выполнить бюджет, деньги надо занимать - причем так много, что их столько нет - должны допечатать.
как скажется на курсе рост денежной базы? ;)

плюс рост цен на все, что производится.

я в лагере тех, кто ожидает рост курса - не строго линейно, но тренд понятен.
ИМХО мы вообще перейдем на другой уровень от которого будет двигаться вверх и вниз - и это не 27-28. а вот какой это новый уровень и когда перескочим - хз :) например, в 1 квартале 2022.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:54

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:думаю Европа сделает свои выводы...
людьми управляет жадность, выводы сделают до того момента пока газ не вернётся к своим 350$ куб. Газ самое удобное топливо, его легко подать в квартиры, трубу подвёл вентиль открыл и всё .


$350 можливо тільки якщо заключити прямий контракт з Газпромом і то на умовах капітуляції. У 2009 здається за щастя було $400 прописаних у контракті.

Дешевле $700 за 1000 кубів газу вже не буде.


700 долларів за газ відповідає 200 доларів за барель нафти. І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:12

  Вело написав:І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Чи є в Україні термінали для закачки жиденого газу з США по 150 баксів?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:12

  Вело написав:
700 долларів за газ відповідає 200 доларів за барель нафти. І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Тому що 150 доларів в США коштують десь 21 цент. :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:13

Наш прогноз – увеличение темпов сворачивания политики “количественного смягчения” с действующих ежемесячных 15 млрд долларов до 30 млрд долларов в месяц с перспективой полного ее сворачивания весной 2022 года с сохранением действующих процентных ставок в пределах от 0% до 0,25% годовых и заявлением ФРС о возможном ее оперативном поднятии на 0,25% уже весной следующего года


Ставку не подняли, но обещают.

Федеральная резервная система быстрее завершит свою программу стимулирования в эпоху пандемии и рассчитывает повысить процентные ставки в 2022 году больше, чем прогнозировалось в сентябре.

Центральный банк, который в ноябре впервые объявил о «сокращении» ежемесячных покупок активов, заявил в среду, что будет делать это более быстрыми темпами.
Начиная с января, ФРС будет покупать меньше казначейских ценных бумаг на 20 миллиардов долларов и меньше ценных бумаг с ипотечным покрытием на 10 миллиардов долларов. Таким образом, ежемесячный список покупок составляет 40 миллиардов долларов для казначейских ценных бумаг и 20 миллиардов долларов для ценных бумаг с ипотечным покрытием.
Это согласуется с тем, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу в конце ноября.
«Комитет считает, что подобное снижение темпов покупки чистых активов, вероятно, будет целесообразным каждый месяц, но он готов скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах», - говорится в заявлении в среду.
Декабрьское совещание по вопросам политики также включало краткое изложение экономических прогнозов, так называемый «точечный график».
В настоящее время официальные лица ФРС прогнозируют, что базовая процентная ставка центрального банка вырастет до 0,9% в 2022 году по сравнению с ожиданием в 0,3% с сентября, что сигнализирует о дополнительном повышении процентной ставки.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:14

  Zebra написав:
  Вело написав:І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Чи є в Україні термінали для закачки жиденого газу з США по 150 баксів?

Незрозуміло, чому Європа не хоче купляти газ з США по 150 долярів.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:16

  artlife написав:
  Zebra написав:
  Вело написав:І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Чи є в Україні термінали для закачки жиденого газу з США по 150 баксів?

Незрозуміло, чому Європа не хоче купляти газ з США по 150 долярів.

Бо Азія сьогодні купує у США по $1500
Zebra
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