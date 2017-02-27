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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8706870787088709

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Єврозоні пікова електрика вже коштує 0.4 Евро / кВт. год. І це - ще не кінець. При такій ситуації в ЄС обвалиться промисловість і газ влітку когтуватиме нормальні гроші. А єврік піде за турецькою лірою.
https://www.oree.com.ua/
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Denik
 
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  #<1 ... 8706870787088709
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