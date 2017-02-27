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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8706870787088709

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Єврозоні пікова електрика вже коштує 0.4 Евро / кВт. год. І це - ще не кінець. При такій ситуації в ЄС обвалиться промисловість і газ влітку когтуватиме нормальні гроші. А єврік піде за турецькою лірою.
https://www.oree.com.ua/
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50569 ... -ryzykovyj

Гетманцев знайшов скарби Полуботка в наших кишенях.

А ГолРадиНБУ в цей час звітує про те,що частково пояснює чому в українців не має достатньо коштів для розкрутки долара на траекторію ракети ,на разі:

......."рівень сукупного попиту в економіці України як проінфляційний фактор залишається пригніченим. Про це свідчать наступні тенденції:
• Ціни на товари та послуги, які не відносяться до категорії першої необхідності та споживання яких безпосередньо залежить від попиту, зростають повільними темпами або знижуються. Зокрема, вартість предметів домашнього вжитку та побутової техніки зросла за рік на 4%, послуг у сфері відпочинку та культури – на 5%, вартість одягу та взуття – знизилася за рік на 4,5%.
• За 9 місяців 2021 року ВВП України зріс на 2% до відповідного періоду минулого року, що є недостатнім для компенсації падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік). Це значно нижче відповідних показників у сусідніх країнах регіону Східної Європи. Лише 11,4% ВВП І півріччя 2021 р. припадає на інвестиції.
• Індекс промислової продукції на тлі минулорічного падіння (за січень-жовтень на 6%) збільшився лише на 1,4% за 10 місяців 2021 року порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому, менше 2% капітальних інвестицій промислових підприємств здійснювалося за рахунок кредитів українських банків.
• Індекс реальної заробітної плати в жовтні 2021 року знизився порівняно із вереснем на 2,2%, збільшившись за рік (порівняно із жовтнем 2020 р.) лише на 4,0%. При цьому, загальний рівень доходів українців за показником ВВП на 1 особу у вимірі паритету купівельної спроможності залишається найнижчим в Європі.
• Підприємства сфери послуг, які найбільш чутливі до попиту, продемонстрували у листопаді найбільш песимістичні очікування з-поміж інших галузей."......
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 16 гру, 2021 00:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:26

  Denik написав:А єврік піде за турецькою лірою.

Гривня теж піде за турецькою лірою. Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 01:11

  vitaliian написав:Zebra и уголь и газ докупать будут за валюту по космическим ценам, курс 27 без дотаций не удержать.

Найдавніших людей, які з'явилися на території України, називають архантропи.
Знаряддя праці первісних людей: кам'яне рубало, палиця-копатель.
Найдавніші люди проживали первісним людським стадом.
Прораб
 
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