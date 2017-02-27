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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8704870587068707>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:57

Сенат схвалив у вівторок закон про підвищення ліміту державного боргу на $2,5 трлн - до $31,4 трлн

Аліса в задзеркаллі... :lol: :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:24

  exo написав:
  juristkostya написав:а почему "онлайн" = 100-200 евро? В том же ПУМБе суточный лимит в миллионах (точную цифру не помню).

А на каком из миллионов к Вам придёт в гости финмон?) Это уже не говоря о % снятия)

*Відправлено з Чату

процентов за снятие нет.
Финмон - не сказать, что приятно, но при наличии белых доходов приемлемо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50569 ... -ryzykovyj

Гетманцев знайшов скарби Полуботка в наших кишенях.

А ГолРадиНБУ в цей час звітує про те,що частково пояснює чому в українців не має достатньо коштів для розкрутки долара на траекторію ракети ,на разі:

......."рівень сукупного попиту в економіці України як проінфляційний фактор залишається пригніченим. Про це свідчать наступні тенденції:
• Ціни на товари та послуги, які не відносяться до категорії першої необхідності та споживання яких безпосередньо залежить від попиту, зростають повільними темпами або знижуються. Зокрема, вартість предметів домашнього вжитку та побутової техніки зросла за рік на 4%, послуг у сфері відпочинку та культури – на 5%, вартість одягу та взуття – знизилася за рік на 4,5%.
• За 9 місяців 2021 року ВВП України зріс на 2% до відповідного періоду минулого року, що є недостатнім для компенсації падіння економічної активності у 2020 році (-4,0% за рік). Це значно нижче відповідних показників у сусідніх країнах регіону Східної Європи. Лише 11,4% ВВП І півріччя 2021 р. припадає на інвестиції.
• Індекс промислової продукції на тлі минулорічного падіння (за січень-жовтень на 6%) збільшився лише на 1,4% за 10 місяців 2021 року порівняно з відповідним періодом минулого року. При цьому, менше 2% капітальних інвестицій промислових підприємств здійснювалося за рахунок кредитів українських банків.
• Індекс реальної заробітної плати в жовтні 2021 року знизився порівняно із вереснем на 2,2%, збільшившись за рік (порівняно із жовтнем 2020 р.) лише на 4,0%. При цьому, загальний рівень доходів українців за показником ВВП на 1 особу у вимірі паритету купівельної спроможності залишається найнижчим в Європі.
• Підприємства сфери послуг, які найбільш чутливі до попиту, продемонстрували у листопаді найбільш песимістичні очікування з-поміж інших галузей."......
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 16 гру, 2021 00:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:26

Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:17

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

Так, тільки ці цифри будуть після цифри 26-27 тоді "кома", а тоді вже й ваші цифри))
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:16

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

26,29 или как?)))

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:37

  exo написав:
  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

26,29 или как?)))

*Відправлено з Чату

Опять старая песня о главном ))
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:39

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

это вы о евро? ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:44

27,15/27,21
30,55/30,65
1,124/1,1285

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:36

  sequence написав:
  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

это вы о евро? ))

Действительно для евро это более вероятный и серьезный прогноз, чем для доллара. По крайней мере такие циклы роста евро с 29 до 34 (хотя и не такими быстрыми темпами) мы уже наблюдали и в 2017, и 2020 году. Так что этот комментарий можно было давать и без "))" :wink:
Victor37
 
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