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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:51
Zebra написав:
Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.
ты уже начал праздновать видимо
27.10-27.12/27.16-27.19
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08
Успіх написав: Zebra написав:
Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.
Так, тільки ці цифри будуть після цифри 26-27 тоді "кома", а тоді вже й ваші цифри))
28,50-28,60 имхо
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