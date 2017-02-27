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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8704870587068707

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:51

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

ты уже начал праздновать видимо :wink:

27.10-27.12/27.16-27.19
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08

  Успіх написав:
  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

Так, тільки ці цифри будуть після цифри 26-27 тоді "кома", а тоді вже й ваші цифри))

28,50-28,60 имхо
vitaliian
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