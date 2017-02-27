ты уже начал праздновать видимо
27.10-27.12/27.16-27.19
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:51
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:15
27,15/27,23
30,60/30,70
1,125/1,13
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:25
Все уже озвучили Святому Миколаю свои хотелки перед НГ?
Тогда и я свою озвучу - хотя бы 28 в конце января.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:34
Озвучиваю самый точный и самый реальный курс на январь-февраль 2022г. Записывайте. Курс будет в диапазоне от 27 до 30 грн за доллар.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:59
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - 10/9/9 та Игорь Алексеевич з похибкою менше копійки
ІІ місце - sergey_sryvkin з похибкою трохи більше 2 копійок
ІІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 7 копійок
Прогнози на кінець року приймаються до кінця дня 17 грудня.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2021...............27,1828
Гривна укрепилась на 1.5 копейки за счет вечерней динамики
МКГ*............7.2304............7.2171...........-0.19%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к полудню прибавили 5.5 копеек.
В мире доллар вчера поздно вечером резко подскочил, после чего начал падать и сейчас достиг нижней границы диапазона, в котором колеблется последние пару недель.
Справочный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 5.5 копеек выше открытия.
НБУ вчера продал 82.5 млн.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Уходила ликвидность в НБУ за валюту и в наличные. Остальные факторы были слабыми.
Во вторник объем МБ подскочил с 426.9 до 778.2 млн. Чистое предложение составило 728.2 млн. Клиентские обороты также выросли до весьма приличного уровня. Спрос очень умеренно превысил предложение за счет форвардных покупок, по оперативным сделкам доминировало предложение. Предложение валюты близко к максимальному, росли на всплеске спроса.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:26
Чи буде дешевше до кінця року? Якого курсу НБУ можна чекати?
У кого які думки стосовно курса НБУ до кінця року?
Чи буде дешевше, якого мінімального рівня чекати?..
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:50
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