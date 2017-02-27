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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8705870687078708>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:51

  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

ты уже начал праздновать видимо :wink:

27.10-27.12/27.16-27.19
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08

  Успіх написав:
  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

Так, тільки ці цифри будуть після цифри 26-27 тоді "кома", а тоді вже й ваші цифри))

28,50-28,60 имхо а серьезный девал не раньше осени 2022 то есть до осени можно поиграть в фантики любителям бессмысленного риска.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:15

27,15/27,23
30,60/30,70
1,125/1,13

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:25

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Zebra написав:Під ялинку курс 29, у січні 31, лютий - 34.

Так, тільки ці цифри будуть після цифри 26-27 тоді "кома", а тоді вже й ваші цифри))

28,50-28,60 имхо а серьезный девал не раньше осени 2022 то есть до осени можно поиграть в фантики любителям бессмысленного риска.


Все уже озвучили Святому Миколаю свои хотелки перед НГ? :)
Тогда и я свою озвучу - хотя бы 28 в конце января.

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kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:34

Озвучиваю самый точный и самый реальный курс на январь-февраль 2022г. Записывайте. Курс будет в диапазоне от 27 до 30 грн за доллар.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:59


Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.

"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", – сообщили в ведомстве.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - 10/9/9 та Игорь Алексеевич з похибкою менше копійки
ІІ місце - sergey_sryvkin з похибкою трохи більше 2 копійок
ІІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 7 копійок

Прогнози на кінець року приймаються до кінця дня 17 грудня.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2021...............27,1828
Гривна укрепилась на 1.5 копейки за счет вечерней динамики

МКГ*............7.2304............7.2171...........-0.19%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к полудню прибавили 5.5 копеек.
В мире доллар вчера поздно вечером резко подскочил, после чего начал падать и сейчас достиг нижней границы диапазона, в котором колеблется последние пару недель.
Справочный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 5.5 копеек выше открытия.

НБУ вчера продал 82.5 млн.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Уходила ликвидность в НБУ за валюту и в наличные. Остальные факторы были слабыми.

Во вторник объем МБ подскочил с 426.9 до 778.2 млн. Чистое предложение составило 728.2 млн. Клиентские обороты также выросли до весьма приличного уровня. Спрос очень умеренно превысил предложение за счет форвардных покупок, по оперативным сделкам доминировало предложение. Предложение валюты близко к максимальному, росли на всплеске спроса.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:26

Чи буде дешевше до кінця року? Якого курсу НБУ можна чекати?

У кого які думки стосовно курса НБУ до кінця року?
Чи буде дешевше, якого мінімального рівня чекати?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:50

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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