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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8706870787088709>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 154
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
58%
89
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:54

  Xenon написав:

Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.

"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", – сообщили в ведомстве.


цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Тепер цікаво, як наступного року будуть викручуватися?
Оподаткують кожний кущ і дерево?
Чи як Туреччина вівкнуть на повну друкарьский станок?
В курс нижче 28 слабо віриться

Нагадує ВФЯ, тому також спочатку фартило. А потім бац, і в Ростов!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Тепер цікаво, як наступного року будуть викручуватися?

Відкриють третій конверт і повторять графік курс-тарифи попередника.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

турецкая лира ракета
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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:21

  Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - 10/9/9 та Игорь Алексеевич з похибкою менше копійки
ІІ місце - sergey_sryvkin з похибкою трохи більше 2 копійок
ІІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 7 копійок

Прогнози на кінець року приймаються до кінця дня 17 грудня.


итоги просто поразительные :mrgreen:

«Знаете, товарищи, что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это кто и как будет считать голоса» (Сталин)
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:23

  Zebra написав:турецкая лира ракета
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Этоже ждет и грн в следующем году

И урожаи не помогут при дикой стоимости гсм/газа
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:35

  Zebra написав:турецкая лира ракета

позавчера в гостях был турок, сказал, что они там все в легком э-э-э, расстройстве от местного султана. Скажет слово, на табло курс +5%, второе +10% и т.д. Так османскую империю не построишь. Зато турок мне точно сказал, чей Крым. Подсказка - не украинский и не русский )
Говорит в 2013 году ЗП у него была примерно 2200, теперь - 700. Неудачник )
Если шо, "заробитчан" турецких только в Германии больше 4 млн. - шо та не сильно спасают. Переезжают семьями
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували
І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?
Тепер цікаво, як наступного року будуть викручуватися?

У 2019 також підвалили позапланові мільярдні надходження від Газпрому. Так що може і наступного хтось щось підкине.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:59

День сурка....
17/24
60/70
1,125/1,190

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Федеральна резервна система США вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/16/680729/
Американський регулятор вирішив прискорити згортання програми стимулювання економіки – він скорочуватиме покупку облігацій на ринку на 30 млрд на місяць замість 15 млрд доларів, що планувалися. З такими темпами "друкарський верстат" "вимкнуть" у березні 2022 року.
Востаннє редагувалось NatiK в Чет 16 гру, 2021 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:03

  NatiK написав:Федеральна резервна система США вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/16/680729/

Пугают
vitaliian
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