Faceless написав:Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий квартал 2021: І місце - 10/9/9 та Игорь Алексеевич з похибкою менше копійки ІІ місце - sergey_sryvkin з похибкою трохи більше 2 копійок ІІІ місце - Housane з похибкою трохи більше 7 копійок
Прогнози на кінець року приймаються до кінця дня 17 грудня.
итоги просто поразительные
«Знаете, товарищи, что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это кто и как будет считать голоса» (Сталин)
позавчера в гостях был турок, сказал, что они там все в легком э-э-э, расстройстве от местного султана. Скажет слово, на табло курс +5%, второе +10% и т.д. Так османскую империю не построишь. Зато турок мне точно сказал, чей Крым. Подсказка - не украинский и не русский ) Говорит в 2013 году ЗП у него была примерно 2200, теперь - 700. Неудачник ) Если шо, "заробитчан" турецких только в Германии больше 4 млн. - шо та не сильно спасают. Переезжают семьями
flyman написав:цього року підфартило: - урожай - руда - халявні 2,45 ярда від МВФ - ще трохи МВФ позичив - газ не закачували І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін? Тепер цікаво, як наступного року будуть викручуватися?
У 2019 також підвалили позапланові мільярдні надходження від Газпрому. Так що може і наступного хтось щось підкине.
Федеральна резервна система США вирішила вдвічі швидше згортати програму викупу активів та допустила три підвищення ставки у 2022 році. https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/16/680729/ Американський регулятор вирішив прискорити згортання програми стимулювання економіки – він скорочуватиме покупку облігацій на ринку на 30 млрд на місяць замість 15 млрд доларів, що планувалися. З такими темпами "друкарський верстат" "вимкнуть" у березні 2022 року.
Востаннє редагувалось NatiK в Чет 16 гру, 2021 14:05, всього редагувалось 1 раз.