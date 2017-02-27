|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:22
На районі мінімалка 27,22 , в середньому по місту 27,25
а прийом не бачив вище 27,15.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:49
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.14-27.19
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1280-1.1320*Відправлено з Чату
-
exo
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 22.09.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:07
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2235
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:40
flyman написав: Xenon написав:
Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.
"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", – сообщили в ведомстве.
цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували
І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?
Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд
від РФ черз суд по газу.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5555
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 1218 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:53
BIGor написав: flyman написав:
цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували
І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?
Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд
від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:59
Grand Touring написав: BIGor написав: flyman написав:
цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували
І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?
Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд
від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
А також дозволять підняти ЗП вчителям до 4000 євро!
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7897
|15599792
|
Чет 16 гру, 2021 12:08
Vic
|
|29104
|16399285
|
|
|1330
|4687323
|
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+
|