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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8706870787088709

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 154
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
58%
89
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На районі мінімалка 27,22 , в середньому по місту 27,25
а прийом не бачив вище 27,15.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:49

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.14-27.19
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1280-1.1320

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:07

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:40

  flyman написав:
  Xenon написав:

Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.

"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", – сообщили в ведомстве.


цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:53

  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:59

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави

А також дозволять підняти ЗП вчителям до 4000 євро! :lol:
kyk
 
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  #<1 ... 8706870787088709
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