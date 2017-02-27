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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8707870887098710>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 154
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
58%
89
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На районі мінімалка 27,22 , в середньому по місту 27,25
а прийом не бачив вище 27,15.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:49

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.14-27.19
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1280-1.1320

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:07

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:40

  flyman написав:
  Xenon написав:

Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.

"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", – сообщили в ведомстве.


цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:53

  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:09

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.12.2021...........17.12.2021
дата розрахунку...............15.12.2021............16.12.2021
Євро..................................30,6186.................30,8435...+0.73%
Долар США.......................27,196...................27,1929...-0.01%
После полудню гривна уступила копейку падающему доллару.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2021...............27,1828
Гривна укрепилась на 1.5 копейки за счет вечерней динамики

МКГ*............7.2304............7.2171...........-0.19%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к полудню прибавили 5.5 копеек.
В мире доллар вчера поздно вечером резко подскочил, после чего начал падать и сейчас достиг нижней границы диапазона, в котором колеблется последние пару недель.
Справочный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 5.5 копеек выше открытия.

После 12 выросли еще на 1.5 копейки, развернулись и к обеду опустились на копейку. После обеда опять опустились на копейку, простояли без движения почти час и сбросили еще копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 4 копейки выше открытия.

Около 16 опустились еще на 1.5 копейки.
Закрыли сессию котировками 27.1750 - 27.1950. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар падал весь день, и только сейчас появились слабые признаки попытки восстановления.

Дневной график:
Зображення
Сегодняшний сценарий торгов очень похож на вчерашний, но динамика немного слабее. Главное отличие заключается в том, что предобеденный разворот случился без явного участия НБУ.
Умеренной динамика была только к падающему доллару. Евро прибавил внушительно.

Этот день в истории:
2020 - 27.7373 (-2) -54
2019 - 23.4904 (-0) +370

2018 - 27.8371 (-3)
2017 - 27.6351 (+22)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:52

  Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.

это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте.
Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:53

  Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.

Скільки млрд кубометрів куплено по $1600 ? Об’єм торгів важливий фактор.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:00

  sequence написав:
  Zebra написав:турецкая лира ракета

позавчера в гостях был турок, сказал, что они там все в легком э-э-э, расстройстве от местного султана. Скажет слово, на табло курс +5%, второе +10% и т.д. Так османскую империю не построишь. Зато турок мне точно сказал, чей Крым. Подсказка - не украинский и не русский )
Говорит в 2013 году ЗП у него была примерно 2200, теперь - 700. Неудачник )
Если шо, "заробитчан" турецких только в Германии больше 4 млн. - шо та не сильно спасают. Переезжают семьями

Від місцевого султана видко більшість в ейфорії.
Поговорили про проблеми турків, штатів, германії і якось на душі легше стало.
Як би одразу ВВП став забористішим і міграція розгорнулася і катери вже у Франції не замовляємо, заводи в Миколаєві самi піднялися.
І красти стали знову мільйонами, а не мільярдами. Краса.
Прораб
 
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