Додано: Чет 16 гру, 2021 17:09

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Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................16.12.2021...........17.12.2021дата розрахунку...............15.12.2021............16.12.2021Євро..................................30,6186.................30,8435...Долар США.......................27,196......................-0.01%После полудню гривна уступила копейку падающему доллару.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0016.12.2021...............Гривна укрепилась на 1.5 копейки за счет вечерней динамикиМКГ*............7.2304............7.2171...........Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к полудню прибавили 5.5 копеек.В мире доллар вчера поздно вечером резко подскочил, после чего начал падать и сейчас достиг нижней границы диапазона, в котором колеблется последние пару недель.Справочный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 5.5 копеек выше открытия.После 12 выросли еще на 1.5 копейки, развернулись и к обеду опустились на копейку. После обеда опять опустились на копейку, простояли без движения почти час и сбросили еще копейку.Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 4 копейки выше открытия.Около 16 опустились еще на 1.5 копейки.Закрыли сессию котировками 27.1750 - 27.1950. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар падал весь день, и только сейчас появились слабые признаки попытки восстановления.Дневной график:Сегодняшний сценарий торгов очень похож на вчерашний, но динамика немного слабее. Главное отличие заключается в том, что предобеденный разворот случился без явного участия НБУ.Умеренной динамика была только к падающему доллару. Евро прибавил внушительно.Этот день в истории:2020 - 27.7373 (-2) -542019 - 23.4904 (-0) +3702018 - 27.8371 (-3)2017 - 27.6351 (+22)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.