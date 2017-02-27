На районі мінімалка 27,22 , в середньому по місту 27,25
а прийом не бачив вище 27,15.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На районі мінімалка 27,22 , в середньому по місту 27,25
а прийом не бачив вище 27,15.
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:49
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.14-27.19
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1280-1.1320
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:07
А як тобі таке, Ілон Маск?)))
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:40
Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:53
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
Додано: Чет 16 гру, 2021 17:09
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.12.2021...........17.12.2021
дата розрахунку...............15.12.2021............16.12.2021
Євро..................................30,6186.................30,8435...+0.73%
Долар США.......................27,196...................27,1929...-0.01%
После полудню гривна уступила копейку падающему доллару.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2021...............27,1828
Гривна укрепилась на 1.5 копейки за счет вечерней динамики
МКГ*............7.2304............7.2171...........-0.19%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к полудню прибавили 5.5 копеек.
В мире доллар вчера поздно вечером резко подскочил, после чего начал падать и сейчас достиг нижней границы диапазона, в котором колеблется последние пару недель.
Справочный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 5.5 копеек выше открытия.
После 12 выросли еще на 1.5 копейки, развернулись и к обеду опустились на копейку. После обеда опять опустились на копейку, простояли без движения почти час и сбросили еще копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 4 копейки выше открытия.
Около 16 опустились еще на 1.5 копейки.
Закрыли сессию котировками 27.1750 - 27.1950. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар падал весь день, и только сейчас появились слабые признаки попытки восстановления.
Дневной график:
Сегодняшний сценарий торгов очень похож на вчерашний, но динамика немного слабее. Главное отличие заключается в том, что предобеденный разворот случился без явного участия НБУ.
Умеренной динамика была только к падающему доллару. Евро прибавил внушительно.
Этот день в истории:
2020 - 27.7373 (-2) -54
2019 - 23.4904 (-0) +370
2018 - 27.8371 (-3)
2017 - 27.6351 (+22)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 16 гру, 2021 17:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.
Додано: Чет 16 гру, 2021 17:52
это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте.
Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.
Додано: Чет 16 гру, 2021 17:53
Додано: Чет 16 гру, 2021 18:00
Від місцевого султана видко більшість в ейфорії.
Поговорили про проблеми турків, штатів, германії і якось на душі легше стало.
Як би одразу ВВП став забористішим і міграція розгорнулася і катери вже у Франції не замовляємо, заводи в Миколаєві самi піднялися.
І красти стали знову мільйонами, а не мільярдами. Краса.
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