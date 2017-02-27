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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8706870787088709

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 155
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
89
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На районі мінімалка 27,22 , в середньому по місту 27,25
а прийом не бачив вище 27,15.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:49

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.14-27.19
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1280-1.1320

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:07

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:40

  flyman написав:
  Xenon написав:

Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.

"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн", – сообщили в ведомстве.


цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:53

  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:09

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.12.2021...........17.12.2021
дата розрахунку...............15.12.2021............16.12.2021
Євро..................................30,6186.................30,8435...+0.73%
Долар США.......................27,196...................27,1929...-0.01%
После полудню гривна уступила копейку падающему доллару.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.12.2021...............27,1828
Гривна укрепилась на 1.5 копейки за счет вечерней динамики

МКГ*............7.2304............7.2171...........-0.19%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к полудню прибавили 5.5 копеек.
В мире доллар вчера поздно вечером резко подскочил, после чего начал падать и сейчас достиг нижней границы диапазона, в котором колеблется последние пару недель.
Справочный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 5.5 копеек выше открытия.

После 12 выросли еще на 1.5 копейки, развернулись и к обеду опустились на копейку. После обеда опять опустились на копейку, простояли без движения почти час и сбросили еще копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 4 копейки выше открытия.

Около 16 опустились еще на 1.5 копейки.
Закрыли сессию котировками 27.1750 - 27.1950. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар падал весь день, и только сейчас появились слабые признаки попытки восстановления.

Дневной график:
Зображення
Сегодняшний сценарий торгов очень похож на вчерашний, но динамика немного слабее. Главное отличие заключается в том, что предобеденный разворот случился без явного участия НБУ.
Умеренной динамика была только к падающему доллару. Евро прибавил внушительно.

Этот день в истории:
2020 - 27.7373 (-2) -54
2019 - 23.4904 (-0) +370

2018 - 27.8371 (-3)
2017 - 27.6351 (+22)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:37

Межбанк: что будет с евро в ближайшее время после решений ЕЦБ

Четверг на валютном рынке прошел очень активно и снова неудачно для гривны. Как и вчера – спрос опять почти все время превышал предложение. Лишь после 15 часов гривна смогла частично вернуть утраченные позиции, да и то – только в достаточно скромных объемах. Нацбанк сегодня на рынок не выходил, а объем сделок по Bloomberg составил порядка $225 млн. Основная часть сделок прошла до обеда.

С утренних 27,15/27,17 гривен, что было ниже на 1,5 копейки закрытия среды — курс доллара быстро рос. Уже к 11 часам он подорожал до 27,175/27,195 гривен, а к обеду и сразу после него находился уже в пределах 27,21/27,23 гривен. Лишь ближе к 15 часам котировки начали постепенно откатываться. До 27,19/27,21 гривен к 16 часам и до 27,175/27,195 к концу сессии.

Интересная ситуация была по евро. За день евровалюта выросла на 9 копеек – с 30,69/30,72 гривен до 30,78/30,80. Частично это произошло за счет роста спроса на евро, частично за счет подорожания доллара и пересчета курса евро относительно гривны через соотношение пар евро/доллар и доллар/гривна.

Но в основном на скачки котировок евровалюты влияло поведение евро на международных площадках перед и во время оглашения решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Валютное ралли по паре евро/доллар в такие моменты – обычное дело.

Итак, что решил ЕЦБ:

1) ЕЦБ на заседании 16 декабря решил снизить в 1 квартале 2022 года темпы выкупа чистых активов по экстренной программе Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Выкуп активов в рамках этой программы прекратится к концу марта, ее объем составит 1,85 трлн евро.

2) При этом сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы будут продлены как минимум до конца 2024 года.

3) Во 2 квартале 2022 года ЕЦБ ускорит c 20 до 40 млрд евро в месяц выкуп в рамках запущенной ранее программы выкупа активов (APP).

4) В 3 квартале на нее будет тратиться 30 млрд евро ежемесячно, а начиная с октября 2022 года и до тех пор, пока в этом не исчезнет необходимость – 20 млрд евро.

5) Европейский регулятор сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне.

6) Ставка по депозитам осталась на уровне – 0,5%, а ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

При этом, в ЕЦБ ожидают, что ключевые ставки сохранятся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% значительно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Простыми словами, Европа будет бороться с инфляцией почти теми же методами, что и ФРС США. Но ситуация в странах ЕС хуже, чем в США как с экономической точки зрения, так и в части пандемийных проблем, так и в скорости реагирования на инфляционные и другие вызовы.

В первую очередь, неповоротливость ЕЦБ и его замедленные реакции связаны с очень разными по экономическому развитию членами Союза. И поэтому любые меры, предпринимаемые европейским регулятором приносят совершенно разный эффект в странах ЕС.

По прогнозу Finance.ua вчерашние решения ФРС США в связке с сегодняшними решениями ЕЦБ приведут к расширению коридора колебаний по паре евро/доллар в пределах от 1,11 до 1,1460 доллара за евро в декабре 2021 и январе 2022 года. С соответствующим пересчетом курса евро и относительно гривны. Это стоит учитывать бизнесу и населению Украины в части стоимости импорта из стран ЕС, так и при совершении валютообменных операций на наличном рынке.

Главные события 16 декабря на валютном рынке:

Доллар за день вырос с утренних 27,15/27,17 до 27,175/27,195 гривен, а евро с 30,69/30,72 до 30,78/30,80 гривен к концу сессии.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,1828 гривен, а официальный курс на 17 декабря 2021 года установлен на уровне 27,1929 гривен за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:46

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави

колгосп-сіті працюватиме із 2024 р, нічого колгосп-сіті не покриватиме у 2022,
це просто рука зе-влади яка шмигатиме у кишені ІТ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:51

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави

Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.

Це було в кінці 2019
"Газпром" виплатив Україні понад 2,9 млрд доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. https://www.bbc.com/ukrainian/news-50927658


За 11 місяців 2021 року Україна експортувала агропродовольчу продукцію на суму $24,4 млрд, побивши рекордний показник минулого року в $22,2 млрд. https://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrajina- ... 02592.html

Якщо би була девальвація нацвалюти, глобалізація на агроринку не дасть зменшитись валютним цінам на вітчизняну сільгосппродукцію, на відміну від попередніх таких випадків.
Ой+
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