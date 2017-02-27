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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8707870887098710

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 156
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
3%
4
70%
13%
20
більше 80%
57%
89
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:45

  p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...

Спілкувався днями зі своїми товаришами з ІТ сфери, двоє з трьох сеньйорів, які жили на ЗУ, вже переїхали до Польщі наприкінці літа з сім'ями.
Тож закручування гайок тут призведе до того ж, що й у заробітчан. Тим більше, що Польща відкрила програму для ІТ.
Те, що тут потрібні гроші, у тому числі від ІТ - це жодним чином не є перспективою для розвитку, зокрема особистого або сімейного. Не розуміє цього тільки лінивий від народження.
Випрошування коштів, у тому числі у МВФ, тільки збільшує податковий тягар і податкове навантаження - що в результаті отримає тут у перспективі людина?
Тому я не тішився би за подібне, ніби все це йде в кишеню кожному, якраз навпаки. Зрештою призведе до напруженості в тому числі й у енергетиці і вплине на курс, і що зараз ще непомітно у столиці, давно тисне на регіони, де доходи у рази менші.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:22

  Прораб написав:
  p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...

Спілкувався днями зі своїми товаришами з ІТ сфери, двоє з трьох сеньйорів, які жили на ЗУ, вже переїхали до Польщі наприкінці літа з сім'ями.
Тож закручування гайок тут призведе до того ж, що й у заробітчан. Тим більше, що Польща відкрила програму для ІТ.

Після зрівняння цін на проживанння з тією ж Польшою Україна втратила привабливість та перспективу для різного рода фахівців.В першу чергу це стосується "удальонки". А ковідні обмеження змушують гастарбайтерів частіше любити неньку без відвідувань,залишаючи свої копійки за кордоном.Тому поїзд не зважаючи на рекордну кукурудзу таки дуже потроху "суне на Богодухів".Вважаю дном 27,все що було нижче- то подарунок.Але ОВГЗ ще якийсь час даватимуть непоганий по Європейським міркам прибуток.Питання тільки в тривалості цього ц :roll: ікавого заробітку.
heineken
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:26

  p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...

молодець, все перекрутив, уважаю, цілую, обнімаю
тільки дія-колгосп не покращить а погіршить, але це не зразу буде видко, а коли зобачать то буде пізно пити Боржомі
flyman
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  #<1 ... 8707870887098710
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