p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками? Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
Ой, аби не стало се правдою...
Спілкувався днями зі своїми товаришами з ІТ сфери, двоє з трьох сеньйорів, які жили на ЗУ, вже переїхали до Польщі наприкінці літа з сім'ями. Тож закручування гайок тут призведе до того ж, що й у заробітчан. Тим більше, що Польща відкрила програму для ІТ. Те, що тут потрібні гроші, у тому числі від ІТ - це жодним чином не є перспективою для розвитку, зокрема особистого або сімейного. Не розуміє цього тільки лінивий від народження. Випрошування коштів, у тому числі у МВФ, тільки збільшує податковий тягар і податкове навантаження - що в результаті отримає тут у перспективі людина? Тому я не тішився би за подібне, ніби все це йде в кишеню кожному, якраз навпаки. Зрештою призведе до напруженості в тому числі й у енергетиці і вплине на курс, і що зараз ще непомітно у столиці, давно тисне на регіони, де доходи у рази менші.
p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками? Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
Ой, аби не стало се правдою...
Спілкувався днями зі своїми товаришами з ІТ сфери, двоє з трьох сеньйорів, які жили на ЗУ, вже переїхали до Польщі наприкінці літа з сім'ями. Тож закручування гайок тут призведе до того ж, що й у заробітчан. Тим більше, що Польща відкрила програму для ІТ.
Після зрівняння цін на проживанння з тією ж Польшою Україна втратила привабливість та перспективу для різного рода фахівців.В першу чергу це стосується "удальонки". А ковідні обмеження змушують гастарбайтерів частіше любити неньку без відвідувань,залишаючи свої копійки за кордоном.Тому поїзд не зважаючи на рекордну кукурудзу таки дуже потроху "суне на Богодухів".Вважаю дном 27,все що було нижче- то подарунок.Але ОВГЗ ще якийсь час даватимуть непоганий по Європейським міркам прибуток.Питання тільки в тривалості цього ц ікавого заробітку.
Україна до кінця року витратить усі $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу СПЗ - Мінфін
Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) і до кінця року витратить решту суми, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-служба Міністерства фінансів.
"Невикористаний залишок становить 178 219 820 СПЗ. Наступного тижня вони надійдуть до Державної казначейської служби і будуть витрачені. Це близько $250 млн", – повідомили в прес-службі агентству.
Проте в оприлюдненому в листопаді Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.
Прораб написав:Україна до кінця року витратить усі $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу СПЗ - Мінфін
Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) і до кінця року витратить решту суми, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-служба Міністерства фінансів.
"Невикористаний залишок становить 178 219 820 СПЗ. Наступного тижня вони надійдуть до Державної казначейської служби і будуть витрачені. Це близько $250 млн", – повідомили в прес-службі агентству.
Проте в оприлюдненому в листопаді Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.