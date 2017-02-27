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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8708870987108711>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 159
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
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5
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
3%
4
70%
13%
20
більше 80%
57%
90
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:45

  p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...

Спілкувався днями зі своїми товаришами з ІТ сфери, двоє з трьох сеньйорів, які жили на ЗУ, вже переїхали до Польщі наприкінці літа з сім'ями.
Тож закручування гайок тут призведе до того ж, що й у заробітчан. Тим більше, що Польща відкрила програму для ІТ.
Те, що тут потрібні гроші, у тому числі від ІТ - це жодним чином не є перспективою для розвитку, зокрема особистого або сімейного. Не розуміє цього тільки лінивий від народження.
Випрошування коштів, у тому числі у МВФ, тільки збільшує податковий тягар і податкове навантаження - що в результаті отримає тут у перспективі людина?
Тому я не тішився би за подібне, ніби все це йде в кишеню кожному, якраз навпаки. Зрештою призведе до напруженості в тому числі й у енергетиці і вплине на курс, і що зараз ще непомітно у столиці, давно тисне на регіони, де доходи у рази менші.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:22

  Прораб написав:
  p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...

Спілкувався днями зі своїми товаришами з ІТ сфери, двоє з трьох сеньйорів, які жили на ЗУ, вже переїхали до Польщі наприкінці літа з сім'ями.
Тож закручування гайок тут призведе до того ж, що й у заробітчан. Тим більше, що Польща відкрила програму для ІТ.

Після зрівняння цін на проживанння з тією ж Польшою Україна втратила привабливість та перспективу для різного рода фахівців.В першу чергу це стосується "удальонки". А ковідні обмеження змушують гастарбайтерів частіше любити неньку без відвідувань,залишаючи свої копійки за кордоном.Тому поїзд не зважаючи на рекордну кукурудзу таки дуже потроху "суне на Богодухів".Вважаю дном 27,все що було нижче- то подарунок.Але ОВГЗ ще якийсь час даватимуть непоганий по Європейським міркам прибуток.Питання тільки в тривалості цього ц :roll: ікавого заробітку.
heineken
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:26

  p_vovk74 написав:Тобто те, що для одних є надходженнями, то для інших є видатками?
Тоді пишіть вже правду: 2022 року фопів та користувачів дія-сіті пограбують на суму всіх видатків держави.
:lol:
Ой, аби не стало се правдою...

молодець, все перекрутив, уважаю, цілую, обнімаю
тільки дія-колгосп не покращить а погіршить, але це не зразу буде видко, а коли зобачать то буде пізно пити Боржомі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:06

Україна до кінця року витратить усі $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу СПЗ - Мінфін

Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) і до кінця року витратить решту суми, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-служба Міністерства фінансів.

"Невикористаний залишок становить 178 219 820 СПЗ. Наступного тижня вони надійдуть до Державної казначейської служби і будуть витрачені. Це близько $250 млн", – повідомили в прес-службі агентству.

Проте в оприлюдненому в листопаді Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/786349.html
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:28

  Прораб написав:Україна до кінця року витратить усі $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу СПЗ - Мінфін

Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) і до кінця року витратить решту суми, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-служба Міністерства фінансів.

"Невикористаний залишок становить 178 219 820 СПЗ. Наступного тижня вони надійдуть до Державної казначейської служби і будуть витрачені. Це близько $250 млн", – повідомили в прес-службі агентству.

Проте в оприлюдненому в листопаді Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/786349.html

і тут намахали нелохи
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:17

А Зебра був правий-в приват24 курс 30.96
mixail19
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:42

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.15-27.22
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.73
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1270-1.13

Все по МБ 🤒

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:56

А что с межбанком? На "инвестинге" он "закрыт".
Апд: уже все ок
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:14

рынок дает шанс слить гривневую бумагу по нормальному курсу,
после НГ будет ох как жарко с ростом курса
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Утренний забег по обменкам (после 11 часов ) 27.20-27.30 .
Идут на встречу и по приему и по покупке .
Всем хорошего дня и настроения !
холява
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Ой+

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