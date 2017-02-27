Успіх написав:✓ Наче, в пересічних зросли зарплати.. ✓ Але, майже, все довкола подорожчало, а це означає - що пересічним стало вкрай важко щось відкладати/скирдувати!(а швидше - й нічого не можуть відкласти)
✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜
Як за що? Піднімуть плату за свої кавалірки! Чи ви думаєте ви самий розумний?
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали расти при невысоких оборотах и остановились незадолго до 11, когда на рынок стали выходить основные игроки. За это время прибавили 3.5 копейки. После этого наступил достаточно длительный период стабильности с одной попыткой опуститься на полкопейки и возвратом обратно. После 11-30 опустились на 1.5 копейки. К 12 снова выросли на копейку. В мире доллар, достигший вчера днем недельного минимума, колеблется чуть выше этого уровня. Справочный курс встретили котировками 27.2300 - 27.2500, что на 3 копейки выше открытия.
НБУ вчера участниками рынка замечен не был, но плановую пятерку втихаря прикупил. Когда он успел это сделать и зачем, остается загадкой. Остатки на коррсчетах не изменились. Расходы казначейства были компенсированы ростом объема суточных сертификатов и обналичкой. Остальные факторы были совсем незначительными.
В среду объем МБ уменьшился с 778.2 до 632.3 млн. Чистое предложение составило около 550 млн. Клиентский спрос увеличился и нарастил отрыв от чуть сократившегося предложения. Большую часть этого перекоса обеспечили форвардные покупки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.