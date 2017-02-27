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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8708870987108711

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 160
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
3%
5
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
3%
4
70%
13%
20
більше 80%
57%
91
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:54

[
b]Украина уже потратила 2,45 млрд долларов из полученных от МВФ в конце лета 2,7 млрд долларов.[/b]



цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували


Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.


І
при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?



Ось, що буває, коли обирають професіоналів :mrgreen:
Та цирк нікуди не їде і це вже починає лякати!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:15

Цікаво...

✓ Наче, в пересічних зросли зарплати..
✓ Але, майже, все довкола подорожчало, а це означає - що пересічним стало вкрай важко щось відкладати/скирдувати!(а швидше - й нічого не можуть відкласти)

✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:17

  Успіх написав:✓ Наче, в пересічних зросли зарплати..
✓ Але, майже, все довкола подорожчало, а це означає - що пересічним стало вкрай важко щось відкладати/скирдувати!(а швидше - й нічого не можуть відкласти)

✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜

Як за що? Піднімуть плату за свої кавалірки! Чи ви думаєте ви самий розумний? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:20

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜


За гривну. Сейчас традиционно бюджетники скидывают деньги. Зарплаты. Бонусы.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.12.2021.................27,2411
Гривна потеряла 5 копеек.

МКГ*............7.2171............7.1946...........-0.31%

Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали расти при невысоких оборотах и остановились незадолго до 11, когда на рынок стали выходить основные игроки. За это время прибавили 3.5 копейки. После этого наступил достаточно длительный период стабильности с одной попыткой опуститься на полкопейки и возвратом обратно. После 11-30 опустились на 1.5 копейки. К 12 снова выросли на копейку.
В мире доллар, достигший вчера днем недельного минимума, колеблется чуть выше этого уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.2300 - 27.2500, что на 3 копейки выше открытия.

НБУ вчера участниками рынка замечен не был, но плановую пятерку втихаря прикупил. Когда он успел это сделать и зачем, остается загадкой.
Остатки на коррсчетах не изменились. Расходы казначейства были компенсированы ростом объема суточных сертификатов и обналичкой. Остальные факторы были совсем незначительными.

В среду объем МБ уменьшился с 778.2 до 632.3 млн. Чистое предложение составило около 550 млн. Клиентский спрос увеличился и нарастил отрыв от чуть сократившегося предложения. Большую часть этого перекоса обеспечили форвардные покупки.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:34

  Успіх написав:✓ Наче, в пересічних зросли зарплати..
✓ Але, майже, все довкола подорожчало, а це означає - що пересічним стало вкрай важко щось відкладати/скирдувати!(а швидше - й нічого не можуть відкласти)

✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜

для чого купувати нікомунепотрібний, на депо під 2% при інфляції долара 6%+?
що за мазафака мазохізм
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:50

  Investor_K написав:
  Успіх написав:✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜


За гривну. Сейчас традиционно бюджетники скидывают деньги. Зарплаты. Бонусы.


ага, двойные бонусы...опохмелись :mrgreen:

нет смысла покупать сотку-две, лучше купить продукты долгоиграющие

Одеса 27,12 макс и 27,17 минимум
валютчики опускают продажу-нет особого спроса на валюту в окнах (в основном сдают)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:52

  flyman написав:
  Успіх написав:✓ Наче, в пересічних зросли зарплати..
✓ Але, майже, все довкола подорожчало, а це означає - що пересічним стало вкрай важко щось відкладати/скирдувати!(а швидше - й нічого не можуть відкласти)

✓ Тепер, знатоки, питання - за що пересічні будуть купляти долярчики/відповідно - гнати курс вгору?🚀🐜

для чого купувати нікомунепотрібний, на депо під 2% при інфляції долара 6%+?
що за мазафака мазохізм


ну если пару лямов долл, то пусть под 2% на текущем, чем просто скирда...хотя всё меньше банков ,куда не стремно занести очень большую сумму (а куда не стремно-там 0,01/2% на текущем)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:48

Перед Н.Г. должны сбить - это ж святое, чтоб заробитчане и матрацники посдавали на подарки подешевке. А числа 30-го уже в рост, когда торговля начнет конвертировать новогоднюю выручку.
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