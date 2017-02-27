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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:39
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🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
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🇪🇺EUR/🇺🇸USD
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🇷🇺RUB/🇺🇦UAH
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✉️@ExchangeRich*Відправлено з Чату
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exo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:43
І знову розбіжність міжбанку та готівки.
Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте.
Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
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unicdima
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:46
hxbbgaf написав:
Перед Н.Г. должны сбить - это ж святое, чтоб заробитчане и матрацники посдавали на подарки подешевке. А числа 30-го уже в рост, когда торговля начнет конвертировать новогоднюю выручку.
А що, гуртівні іграшок(до Миколая) - будуть теж чекати Нового року, щоб конвертнутись?
Чи вже в понеділок побіжуть з великими торбами по обмінках?
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:48
unicdima написав:
І знову розбіжність міжбанку та готівки. Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте. Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
Миняйло - не показатель вообще :)*Відправлено з Чату
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exo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:59
unicdima написав:
І знову розбіжність міжбанку та готівки.
Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте.
Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
Это еще ерунда.
А вот представьте, что вы валютный менеджер банка.
Доллар на Межбанке целый день растет.
И наступает момент, когда в вашем банке курс продажи онлайн и так низкий, становится самым низким из всех банков и ниже курса МБ на целых 5 копеек.
Что делает адекватный валютный менеджер банка?
Ответ очевиден?
А вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:06
kluychkooleg написав:
вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
у каждого банка логика своя, появился крупный офер на покупку, бац курс продажи и подняли. Или кто то завел много валюты и вы зная стандартное поведение этого клиента курс покупки снизили.
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vitaliian
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