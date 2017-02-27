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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8709871087118712

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 160
Віддаю перевагу гривні
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13%
20
більше 80%
57%
91
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:39

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.18-27.24
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1270-1.13
🇷🇺RUB/🇺🇦UAH
0.3630-0.3670
✉️@ExchangeRich

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І знову розбіжність міжбанку та готівки.
Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте.
Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:46

  hxbbgaf написав:Перед Н.Г. должны сбить - это ж святое, чтоб заробитчане и матрацники посдавали на подарки подешевке. А числа 30-го уже в рост, когда торговля начнет конвертировать новогоднюю выручку.

А що, гуртівні іграшок(до Миколая) - будуть теж чекати Нового року, щоб конвертнутись?
Чи вже в понеділок побіжуть з великими торбами по обмінках? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:48

  unicdima написав:І знову розбіжність міжбанку та готівки. Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте. Однозначно треба мати шпійона в обмінках.

Миняйло - не показатель вообще :)

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:59

  unicdima написав:І знову розбіжність міжбанку та готівки.
Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте.
Однозначно треба мати шпійона в обмінках.


Это еще ерунда.
А вот представьте, что вы валютный менеджер банка.
Доллар на Межбанке целый день растет.
И наступает момент, когда в вашем банке курс продажи онлайн и так низкий, становится самым низким из всех банков и ниже курса МБ на целых 5 копеек.
Что делает адекватный валютный менеджер банка?
Ответ очевиден?
А вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
у каждого банка логика своя, появился крупный офер на покупку, бац курс продажи и подняли. Или кто то завел много валюты и вы зная стандартное поведение этого клиента курс покупки снизили.
vitaliian
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