Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:39
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.18-27.24
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.65-30.75
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1270-1.13
🇷🇺RUB/🇺🇦UAH
0.3630-0.3670
✉️@ExchangeRich
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exo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:43
І знову розбіжність міжбанку та готівки.
Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте. Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
unicdima
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:46
hxbbgaf написав:
Перед Н.Г. должны сбить - это ж святое, чтоб заробитчане и матрацники посдавали на подарки подешевке. А числа 30-го уже в рост,
когда торговля начнет конвертировать новогоднюю выручку.
А що, гуртівні іграшок(до Миколая) - будуть теж чекати Нового року, щоб конвертнутись?
Чи вже в понеділок побіжуть з великими торбами по обмінках?
Успіх
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:48
unicdima написав:
І знову розбіжність міжбанку та готівки. Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте. Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
Миняйло - не показатель вообще :)
*Відправлено з Чату
exo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:59
unicdima написав:
І знову розбіжність міжбанку та готівки.
Навіть на міняйлі кількість продавців значно більша за покупців, а міжбанк в цей час росте.
Однозначно треба мати шпійона в обмінках.
Это еще ерунда.
А вот представьте, что вы валютный менеджер банка.
Доллар на Межбанке целый день растет.
И наступает момент, когда в вашем банке курс продажи онлайн и так низкий, становится самым низким из всех банков и ниже курса МБ на целых 5 копеек.
Что делает адекватный валютный менеджер банка?
Ответ очевиден?
А вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
kluychkooleg
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:06
kluychkooleg написав:
вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
у каждого банка логика своя, появился крупный офер на покупку, бац курс продажи и подняли. Или кто то завел много валюты и вы зная стандартное поведение этого клиента курс покупки снизили.
vitaliian
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:47
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
у каждого банка логика своя, появился крупный офер на покупку, бац курс продажи и подняли. Или кто то завел много валюты и вы зная стандартное поведение этого клиента курс покупки снизили.
Не совсем понял. Почему надо снижать курс продажи банком, если клиент завел много валюты?
kluychkooleg
Повідомлень: 1723
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:30
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Striker
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:31
kluychkooleg написав: vitaliian написав: kluychkooleg написав:
вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
у каждого банка логика своя, появился крупный офер на покупку, бац курс продажи и подняли. Или кто то завел много валюты и вы зная стандартное поведение этого клиента курс покупки снизили.
Не совсем понял. Почему надо снижать курс продажи банком, если клиент завел много валюты?
Там снижать курс покупки в тексте
vitaliian
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:41
kluychkooleg написав:
Это еще ерунда.
А вот представьте, что вы валютный менеджер банка.
Доллар на Межбанке целый день растет.
И наступает момент, когда в вашем банке курс продажи онлайн и так низкий, становится самым низким из всех банков и ниже курса МБ на целых 5 копеек.
Что делает адекватный валютный менеджер банка?
Ответ очевиден?
А вот и не угадали! Снижает курс продажи еще на 1 копейку!
Шах и мат любителям логики!
они вас услышали!
Востаннє редагувалось
alter
в П'ят 17 гру, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
alter
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