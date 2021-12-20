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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:41
Вечер .
27.17-20-27.27-30
Всем Удачных выходных и Здоровья .
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:42
Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:45
sergey_sryvkin
Попробуйте на минфине , курсы валют , там одна из строк НБУhttps://minfin.com.ua/currency/
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 17 гру, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:46
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:54
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
sergey_sryvkin написав:
Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?..
На понедельник 27,2483 USD и 30,8573 EUR.
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