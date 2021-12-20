RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8710871187128713

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 160
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
3%
5
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
3%
4
70%
13%
20
більше 80%
57%
91
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечер .
27.17-20-27.27-30
Всем Удачных выходных и Здоровья .
холява
2
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3463 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:42

Курс НБУ

Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 19.02.14
Подякував: 369 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:45

sergey_sryvkin

Попробуйте на минфине , курсы валют , там одна из строк НБУ

https://minfin.com.ua/currency/
Востаннє редагувалось холява в П'ят 17 гру, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3386
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3463 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:46

Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2698 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
31
16
35
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:54

  sergey_sryvkin написав:Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?..

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
На понедельник 27,2483 USD и 30,8573 EUR.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2698 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
31
16
35
  #<1 ... 8710871187128713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2910, 2911, 2912
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29114 16456513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 12:37
Raymond
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7899 15672138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 11:24
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4742186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.