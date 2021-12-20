Вечер .
27.17-20-27.27-30
Всем Удачных выходных и Здоровья .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вечер .
27.17-20-27.27-30
Всем Удачных выходных и Здоровья .
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:42
Курс НБУ
Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?..
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:45
sergey_sryvkin
Попробуйте на минфине , курсы валют , там одна из строк НБУ
Востаннє редагувалось холява в П'ят 17 гру, 2021 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:54
На понедельник 27,2483 USD и 30,8573 EUR.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:11
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................17.12.2021..........20.12.2021
дата розрахунку...............16.12.2021...........17.12.2021
Євро..................................30,8435................30,8573...+0.05%
Долар США.......................27,1929................27,2483...+0.2%
После полудня доллар прибавил почти копейку.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.12.2021.................27,2411
Гривна потеряла 5 копеек.
МКГ*............7.2171............7.1946...........-0.31%
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали расти при невысоких оборотах и остановились незадолго до 11, когда на рынок стали выходить основные игроки. За это время прибавили 3.5 копейки. После этого наступил достаточно длительный период стабильности с одной попыткой опуститься на полкопейки и возвратом обратно. После 11-30 опустились на 1.5 копейки. К 12 снова выросли на копейку.
В мире доллар, достигший вчера днем недельного минимума, колеблется чуть выше этого уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.2300 - 27.2500, что на 3 копейки выше открытия.
После полудня выросли еще на копейку и непривычно рано ушли на обед. Неспешно отобедав, столь же неспешно выросли на 1.5 копейки. После этого взяли небольшую паузу и к 15-30 откатились на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2500 - 27.2700, что на 5 копеек выше открытия.
За последние 1.5 часа выросли на копейку и откатились на полкопейки.
Закрыли сессию котировками 27.2550 - 27.2750. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия. Относительно евро гривна стабильна.
В мире доллар начал восстанавливаться и вошел в привычный для этой недели диапазон.
Дневной график:
Этот день в истории:
2020 - 27.8184 (+8) -57
2019 - 23.4691 (-3) +378
2018 - 27.8861 (+5)
2017 - 27.6351 (+22)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Ссылка на НБУ у Вас уже есть.
До НГ официальный курс вычисляется на 15-30 и публикуется до 16. С января будет вычисляться в 15 и публиковаться до 15-30.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 17 гру, 2021 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:47
А де він публікується о 14-15:30 ?..
коли я писав пвідомлення, о ~16:42, на bank.gov.ua був ще сьогоднішній курс.
Тобто, його опублікували десь о 17:00
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня брал в Киеве на харьке по 27.19, без проблем насыпали, просил мелкими на ебипет, сказали - только сотки держим-с...
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:20
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 13-17.12.2021 НБУ продал на МБ $132.5 млн, из них:
- по единому курсу - 125;
- выбором лучшей цены - 7.5.
Купил 10 млн, по 5 каждым из методов.
Несколько удивляет то, что 25 млн, проданных по единому курсу не были замечены участниками торгов. Возникает подозрение о проведении адресной интервенции, которая предусмотрена правилами но не имеет собственной графы в статистике.
Продал во вторник 50 млн. и в среду 82.5 млн.
Купил по 5 млн. в понедельник и четверг.
Сегодня на рынок не выходил.
Чистая покупка с начала года составила $2404 млн.
sergey_sryvkin
Я исправил сообщение. Публикуется до 16.
По той ссылке, которую Вам дали, нужно перейти на завтрашнюю дату.
Можно еще смотреть здесь:
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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