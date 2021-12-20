Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:11

sergey_sryvkin написав: Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?.. Нагадайте будь-ласка, коли встановлюєтсья курс НБУ на наступний день(начебто писали, шо вже по обіді?..), та де його можна оперативно подивитись?..

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................17.12.2021..........20.12.2021дата розрахунку...............16.12.2021...........17.12.2021Євро..................................30,8435................30,8573...+0.05%Долар США.......................27,1929...................+0.2%После полудня доллар прибавил почти копейку.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0017.12.2021.................Гривна потеряла 5 копеек.МКГ*............7.2171............7.1946...........Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали расти при невысоких оборотах и остановились незадолго до 11, когда на рынок стали выходить основные игроки. За это время прибавили 3.5 копейки. После этого наступил достаточно длительный период стабильности с одной попыткой опуститься на полкопейки и возвратом обратно. После 11-30 опустились на 1.5 копейки. К 12 снова выросли на копейку.В мире доллар, достигший вчера днем недельного минимума, колеблется чуть выше этого уровня.Справочный курс встретили котировками 27.2300 - 27.2500, что на 3 копейки выше открытия.После полудня выросли еще на копейку и непривычно рано ушли на обед. Неспешно отобедав, столь же неспешно выросли на 1.5 копейки. После этого взяли небольшую паузу и к 15-30 откатились на полкопейки.Официальный курс встретили котировками 27.2500 - 27.2700, что на 5 копеек выше открытия.За последние 1.5 часа выросли на копейку и откатились на полкопейки.Закрыли сессию котировками 27.2550 - 27.2750. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия. Относительно евро гривна стабильна.В мире доллар начал восстанавливаться и вошел в привычный для этой недели диапазон.Дневной график:Этот день в истории:2020 - 27.8184 (+8) -572019 - 23.4691 (-3) +3782018 - 27.8861 (+5)2017 - 27.6351 (+22)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Ссылка на НБУ у Вас уже есть.До НГ официальный курс вычисляется на 15-30 и публикуется до 16. С января будет вычисляться в 15 и публиковаться до 15-30.