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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8711871287138714

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 160
Віддаю перевагу гривні
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Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:30

Межбанк: бои местного значения или просто передышка

Пятница на межбанке продолжила тенденции этой недели и валюта вновь подорожала. Но Finance.ua все же склонен рассматривать события на сегодняшнем рынке только как кратковременную передышку, так как на следующей неделе давление на нацвалюту возрастет в силу приближения периода возмещений НДС и скорого завершения года.

С утренних 27,20/27,22 гривен, что было сразу выше на 2,5 копейки закрытия четверга – доллар уже к 11 часам вырос до 27,235/27,255.

Затем наступила небольшая передышка и котировки ненадолго даже просели до 27,22/27,24 к полудню. Это часть крупных продавцов закрыла основных покупателей. Но спрос постепенно опять рос, а вот с предложением стало похуже.

В итоге, к обеду и сразу после него котировки доллара находились в пределах 27,24/27,26 гривен, а потом достигли отметки 27,255/27,275 гривен к 15 часам и с небольшими отклонениями продержались в этих пределах уже до конца сессии. Нацбанк сегодня на торги не выходил, так как несмотря на определенные перекосы спроса и предложения – в целом ситуация была контролируемой и без вмешательства регулятора.

Евровалюта в пятницу подорожала на 3 копейки — с 30,78/30,81 гривен до 30,81/30,84. И в основном курс в течение дня отражал динамику поведения евро на международном рынке. Местные факторы спроса и предложения сегодня почти не влияли на поведение этой валюты относительно гривны.

Главные события 17 декабря на валютном рынке:

Доллар за день вырос с утренних 27,20/27,22 до 27,255/27,275 гривен, а евро с 30,78/30,81 до 30,81/30,84 гривен к концу сессии.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 27,2411 гривен, а официальный курс на 20 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2483 гривен за доллар.

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news.finance.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:37

  Ой+ написав:
  kwon написав:просил мелкими на ебипет

Куда?
Чи на що?

У теплі краї
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:46

  Ой+ написав:
  kwon написав:просил мелкими на ебипет

Куда?
Чи на що?


Уборщикам доллар на постели оставлять, чтобы лебедей из полотенец накрутили
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:49

  kluychkooleg написав:
  Ой+ написав:
  kwon написав:просил мелкими на ебипет

Куда?
Чи на що?


Уборщикам доллар на постели оставлять, чтобы лебедей из полотенец накрутили

Я 10 грн даю, они знают, что гривна крепкая валюта.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:12

  kluychkooleg написав:
  Ой+ написав:
  kwon написав:просил мелкими на ебипет

Куда?
Чи на що?


Уборщикам доллар на постели оставлять, чтобы лебедей из полотенец накрутили


А де цей еБипет?
Згадується дідусь Фрейд.

А в цей час рекомендують запасатись міддю, кобальтом і т.д.
Побічки декарбонізації: мідь стає об’єктом вигідних домашніх інвестицій під матрацом, а кобальт – у сейфі https://zn.ua/ukr/energy_market/pobichk ... sejfi.html
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:52

Сегодня депутаты предали ФОПов единщиков,чем закончиться непонятно.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:предали ФОПов единщиков,чем закончиться непонятно.

РРО почує кожного?
flyman
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  #<1 ... 8711871287138714
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