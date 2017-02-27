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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8712871387148715

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 160
Віддаю перевагу гривні
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13%
20
більше 80%
57%
91
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:34

  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

ему дорога на 0.9
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:44

  shatenerbi написав:Раз так,пора на выборы,хоть я и не единщик.

Чи є різниця хто підніме тарифи чи вкраде мільярд на будівництві доріг?
Це пусте.
На шашлики.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57

  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)


Малахольная валюта, очень сложно с ней угадать в краткосроке.
Думаю, что сливаться надо было выше 1.15.
А сейчас терпеть и добавлять долю Евро при походе ниже 1.11.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:58

  Zebra написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

ему дорога на 0.9


сколько лет уже слышим про паритет
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:09

  flyman написав:
  shatenerbi написав:предали ФОПов единщиков,чем закончиться непонятно.

РРО почує кожного?

Я їх би спалив :mrgreen: - та рух #SaveФОП - цього неодобрює/непідтримує, ще й розкололись на три частини... - тому я їх залишив ще на початку весни :mrgreen: - а вони далі цілий рік водили "хороводи"/мітинги/домовлялись/ходили на поклін і т.д. і т.п. - а результат "на табло"! :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:40

Вы тут о каких-то ФОП-ах, а сбрендивший Путлер готовится к войне, поредъявляя заведомо невыполнимые требования к странам НАТО. Думаю, что гривню в ближайшее время не ждет ничего хорошего. Дай Бог, чтобы только гривню.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:заведомо невыполнимые требования

Україну вже прийняли до НАТО?
Наскільки вимоги законодавців у країні заздалегідь можуть бути виконані громадянами країни відповідно до підписаних меморандумів?
Ось із цього і треба танцювати. Чи це питання мало цікавить законотворців?
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