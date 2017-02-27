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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:34
Striker написав:
Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)
ему дорога на 0.9
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:44
shatenerbi написав:
Раз так,пора на выборы,хоть я и не единщик.
Чи є різниця хто підніме тарифи чи вкраде мільярд на будівництві доріг?
Це пусте.
На шашлики.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57
Striker написав:
Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)
Малахольная валюта, очень сложно с ней угадать в краткосроке.
Думаю, что сливаться надо было выше 1.15.
А сейчас терпеть и добавлять долю Евро при походе ниже 1.11.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:58
Zebra написав: Striker написав:
Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)
ему дорога на 0.9
сколько лет уже слышим про паритет
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:09
flyman написав: shatenerbi написав:
предали ФОПов единщиков,чем закончиться непонятно.
РРО почує кожного?
Я їх би спалив
- та рух #SaveФОП - цього неодобрює/непідтримує, ще й розкололись на три частини... - тому я їх залишив ще на початку весни
- а вони далі цілий рік водили "хороводи"/мітинги/домовлялись/ходили на поклін і т.д. і т.п. - а результат "на табло"!
Не думають!©®™
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:40
Вы тут о каких-то ФОП-ах, а сбрендивший Путлер готовится к войне, поредъявляя заведомо невыполнимые требования к странам НАТО. Думаю, что гривню в ближайшее время не ждет ничего хорошего. Дай Бог, чтобы только гривню.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 00:09
kluychkooleg написав:
заведомо невыполнимые требования
Україну вже прийняли до НАТО?
Наскільки вимоги законодавців у країні заздалегідь можуть бути виконані громадянами країни відповідно до підписаних меморандумів?
Ось із цього і треба танцювати. Чи це питання мало цікавить законотворців?
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Додано: Суб 18 гру, 2021 01:50
kluychkooleg написав:
сбрендивший Путлер готовится к войне,
Блефує пуйло, ніякої війни не буде.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 02:06
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Далеко не факт.
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