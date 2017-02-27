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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 07:56
Ukrainian написав: 75stasstas75 написав:Ukrainian
Далеко не факт.
Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться. Путін він як корейський лідер, хоче уваги, від Америки ; а Америка його ігнорує от він і біситься.
Це хитрий план: США бореться з КНР, а РФ збиває фокус.
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flyman
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