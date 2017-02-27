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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8713871487158716

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 162
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
3%
5
40%
2%
4
50%
9%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
57%
93
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 07:56

  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Далеко не факт.

Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться. Путін він як корейський лідер, хоче уваги, від Америки ; а Америка його ігнорує от він і біситься.

Це хитрий план: США бореться з КНР, а РФ збиває фокус.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:58

  Ukrainian написав: Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться. Путін він як корейський лідер, хоче уваги, від Америки ; а Америка його ігнорує от він і біситься.


Так "ігнорує", что уже анонсировала следущую встречу президентов в ближайшее время, где, конечно же, не будут обсуждать "Украину без Украины" и о результатах с Зеленским поговорят в лучшем случае через пару дней, а так да "весь свит з намы" :)
antikkristall
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