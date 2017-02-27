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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 07:56
Ukrainian написав: 75stasstas75 написав:Ukrainian
Далеко не факт.
Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться. Путін він як корейський лідер, хоче уваги, від Америки ; а Америка його ігнорує от він і біситься.
Це хитрий план: США бореться з КНР, а РФ збиває фокус.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 09:58
Ukrainian написав:
Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться. Путін він як корейський лідер, хоче уваги, від Америки ; а Америка його ігнорує от він і біситься.
Так "ігнорує", что уже анонсировала следущую встречу президентов в ближайшее время, где, конечно же, не будут обсуждать "Украину без Украины" и о результатах с Зеленским поговорят в лучшем случае через пару дней, а так да "весь свит з намы"
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:30
каждая страна защищает на переговорах в первую очередь свои эконом. и политич. интересы.
в качестве торга влиятельные гос-ва выбирают нищебродские страны, которые нужны всем в кач-ве высасывания тех ресурсов, которых не хватает внутри своего гос-ва.
Украина - везде на переговорах выступает в кач-ве лота на торгах между др. странами, для решения финансовых и полит. вопросов этих стран.
А если по народному, то нас поматросят и бросят.((
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:05
Ukrainian написав:
Крим та Донбас окупував тишком нишком
Для кого тишком-нишком? Для київської бидло-еліти, яка переймається лише власними кишенями? Всі рухи ясно було видно з часів кучмА.
Про рішення кремля розпочати війну на донбасі було відомо "широким масам" за місяць до їхнього фактичного початку.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:37
Ukrainian написав: 75stasstas75 написав:Ukrainian
Далеко не факт.
Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться.
У 2008 теж дехто казав, що війни не буде. А потім прийшов 2014... Хочеш миру - готуйся до війни
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:45
Уоррен Баффет , который называет инфляцию «гигантским корпоративным ленточным червем», считает, что высокая инфляция действует на инвестиции даже более губительно, чем налог на прибыль.
«Этот ленточный червь [инфляция] потребляет свой ежедневный «рацион» из инвестиционных долларов, независимо от здоровья организма-хозяина. Независимо от уровня прибыли компании ей приходится тратить больше на дебиторскую задолженность, сырье и основные средства, чтобы просто быть на уровне предыдущего года», — говорит инвестор. По его словам, высокая инфляция выступает своего рода «налогом на капитал», который затрудняет корпоративные инвестиции.
Инфляция негативно влияет на инвесторов, сокращая их покупательную способность, а компании она заставляет тратить больше средств на поддержание бизнеса, говорит Баффет.
По мнению Баффета, в период сильного роста цен лучше владеть бизнесами, которые не требуют постоянного реинвестирования. Такие компании становятся все дороже по мере падения доллара.
«Лучшие компании во время инфляции — это предприятия, которые вы однажды покупаете, и потом они не требуют дополнительных вложений», — отметил Баффет, добавляя, что «любой бизнес, нуждающийся в крупных капиталовложениях, как правило, оказывается слабым в период высокой инфляции, и это плохой бизнес в любое другое время».
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:50
Этим акциям не страшна инфляция: 5 бумаг, которым на руку рост цен в США
1. Apple
2. Nike
3. Coca-Cola
За стабильность бизнеса, известный бренд и сильную ценовую политику бумаги Coca-Cola очень нравятся Уоррену Баффету , который в 1988 году впервые приобрел 7% компании за $5 за акцию. Сегодня бумаги производителя напитков занимают 7,38% от общего веса портфеля Berkshire Hathaway и являются четвертым по объему активом холдинга.
58долл, прогноз 60 долл
4. EOG Resources
Нефтегазовая компания EOG Resources имеет самый большой потенциал роста из списка бумаг от UBS. Несмотря на то, что компания может столкнуться с некоторым инфляционным давлением в 2022 году, эксперты ожидают, что эффективное использование капитала EOG Resources частично компенсирует это давление. Потенциал роста компании составляет более 40%. В 2021 году акции выросли более чем на 80%, до $90 за акцию 14 октября, свидетельствуют данные торгов.
5. Salesforce.com
В конце августа cтарший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Исуф Ацканов выразил мнение, что американская разработчик одноименной CRM-системы является одним из главных претендентов на то, чтобы стать «новым Microsoft». Потенциальная капитализация Salesforce может приблизиться к $1 трлн.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 12:54
Striker написав:
Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)
Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток
.
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:18
Realist написав: Striker написав:
Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)
Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток
.
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Никто не верит в возврат к 1,17 - 1,21 в перспективе года?
Я не верю, но к следующим президентским люди будут снова искать более тихую гавань и тогда, может быть.
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