Додано: Суб 18 гру, 2021 12:45

Уоррен Баффет , который называет инфляцию «гигантским корпоративным ленточным червем», считает, что высокая инфляция действует на инвестиции даже более губительно, чем налог на прибыль.



«Этот ленточный червь [инфляция] потребляет свой ежедневный «рацион» из инвестиционных долларов, независимо от здоровья организма-хозяина. Независимо от уровня прибыли компании ей приходится тратить больше на дебиторскую задолженность, сырье и основные средства, чтобы просто быть на уровне предыдущего года», — говорит инвестор. По его словам, высокая инфляция выступает своего рода «налогом на капитал», который затрудняет корпоративные инвестиции.



Инфляция негативно влияет на инвесторов, сокращая их покупательную способность, а компании она заставляет тратить больше средств на поддержание бизнеса, говорит Баффет.



По мнению Баффета, в период сильного роста цен лучше владеть бизнесами, которые не требуют постоянного реинвестирования. Такие компании становятся все дороже по мере падения доллара.



«Лучшие компании во время инфляции — это предприятия, которые вы однажды покупаете, и потом они не требуют дополнительных вложений», — отметил Баффет, добавляя, что «любой бизнес, нуждающийся в крупных капиталовложениях, как правило, оказывается слабым в период высокой инфляции, и это плохой бизнес в любое другое время».