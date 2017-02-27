Done. Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід. Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток . В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Никто не верит в возврат к 1,17 - 1,21 в перспективе года? Я не верю, но к следующим президентским люди будут снова искать более тихую гавань и тогда, может быть.
Посмотрел последние СОТ отчеты по евро ИМХО высадили мелких спекулей .. Крупный спекуль продолжает набирать шортА и сокращать лонги.. Так что скорее дальше вниз к 1,08 имхо
Done. Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід. Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток . В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток? Я вот пока еще думаю - сливать по 27.70 купленное по 27.43 и 27.37 или нет?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 18 гру, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Done. Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід. Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток . В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток?
Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.
Realist написав:Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.
Если речь идет о Кредо, то не стоит надеяться на его адекватное курсообразование по Евро, там чудеса творятся. При падении с пика курса доллара и Евро к гривне, Кредо очень долго держал неопраданно высокий курс по продаже Евро, и только, когда уже Евро начал расти, поставил самый низкий курс продажи. Спрогнозировать действия валютного менеджера по Евро очень сложно.