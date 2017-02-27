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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8714871587168717

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 163
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
3%
5
40%
2%
4
50%
9%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
58%
94
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:34

  artlife написав:
  Realist написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток :-).
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.

Никто не верит в возврат к 1,17 - 1,21 в перспективе года?
Я не верю, но к следующим президентским люди будут снова искать более тихую гавань и тогда, может быть.

Посмотрел последние СОТ отчеты по евро
ИМХО высадили мелких спекулей .. Крупный спекуль продолжает набирать шортА и сокращать лонги..
Так что скорее дальше вниз к 1,08 имхо
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:47

  Realist написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток :-).
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.


Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток?
Я вот пока еще думаю - сливать по 27.70 купленное по 27.43 и 27.37 или нет?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 18 гру, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:58

  kluychkooleg написав:
  Realist написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток :-).
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.


Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток?

Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.
Realist
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:00

  sergey_sryvkin написав:
  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Далеко не факт.

Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться.

У 2008 теж дехто казав, що війни не буде. А потім прийшов 2014... Хочеш миру - готуйся до війни

Не тре було шугати Кремль, що викинуть їх базу із Севи, а заміть неї буде база США/НАТО.
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2
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дневной курс 27.18-20 -27.28-30
Евро 30.50-60-30.70-80
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:16

  Realist написав:Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.


Если речь идет о Кредо, то не стоит надеяться на его адекватное курсообразование по Евро, там чудеса творятся. При падении с пика курса доллара и Евро к гривне, Кредо очень долго держал неопраданно высокий курс по продаже Евро, и только, когда уже Евро начал расти, поставил самый низкий курс продажи. Спрогнозировать действия валютного менеджера по Евро очень сложно.
kluychkooleg
 
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