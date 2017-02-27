Done. Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід. Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток . В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Никто не верит в возврат к 1,17 - 1,21 в перспективе года? Я не верю, но к следующим президентским люди будут снова искать более тихую гавань и тогда, может быть.
Посмотрел последние СОТ отчеты по евро ИМХО высадили мелких спекулей .. Крупный спекуль продолжает набирать шортА и сокращать лонги.. Так что скорее дальше вниз к 1,08 имхо
Done. Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід. Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток . В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток? Я вот пока еще думаю - сливать по 27.70 купленное по 27.43 и 27.37 или нет?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 18 гру, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Done. Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід. Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток . В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.
Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток?
Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.
Realist написав:Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.
Если речь идет о Кредо, то не стоит надеяться на его адекватное курсообразование по Евро, там чудеса творятся. При падении с пика курса доллара и Евро к гривне, Кредо очень долго держал неопраданно высокий курс по продаже Евро, и только, когда уже Евро начал расти, поставил самый низкий курс продажи. Спрогнозировать действия валютного менеджера по Евро очень сложно.
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.
Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.
Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?
Думаю, заказная пугалка для того, чтобы декларировали сбережения. Ну и, смотря какими суммами ворочать.
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.
Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?
как я всё это понимаю
1) банк обязан вернуть по требованию если средства не заблокированы (даже если они просто ему не нравятся) 2) банк может заблокировать, но только есть указания финмона, сам он сделать этого не может). Если он вам такое говорит - требуйте соотвествующую финмоновскую бумажку от него. 3) средства могут быть арестованы (опять же по указанию финмона) если есть серьёзные подозрения и пока идёт суд. 4) конфисковать может не банк, а государство, только по решению суда (доказав что это нажито нелегальным путём)