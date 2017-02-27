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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8714871587168717

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 163
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
3%
5
40%
2%
4
50%
9%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
58%
94
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:34

  artlife написав:
  Realist написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток :-).
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.

Никто не верит в возврат к 1,17 - 1,21 в перспективе года?
Я не верю, но к следующим президентским люди будут снова искать более тихую гавань и тогда, может быть.

Посмотрел последние СОТ отчеты по евро
ИМХО высадили мелких спекулей .. Крупный спекуль продолжает набирать шортА и сокращать лонги..
Так что скорее дальше вниз к 1,08 имхо
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:47

  Realist написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток :-).
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.


Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток?
Я вот пока еще думаю - сливать по 27.70 купленное по 27.43 и 27.37 или нет?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 18 гру, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:58

  kluychkooleg написав:
  Realist написав:
  Striker написав:Евро сдулось. Сливайтесь, го̶лупцы. (с)

Done.
Гривневий збиток зафіксовано. Зате з'явилась надія та технічна можливість на євровий дохід.
Не люблю я це євро. Але іноді (якщо одночасно спів-падуть тренди євро/долар та долар/гривня) можна отримати дуже хорошу вигоду. Або збиток :-).
В понеділок банкам буде цікаво порівняти, курс МБ і курс операцій за вихідні по євро.


Евро может и наказать за суетливые движения. Вот продолжит доллар дорожать относительно гривни в понедельник, а Евро вдруг отскочит (от него что угодно можно ожидать). И что тогда? Снова убыток?

Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:00

  sergey_sryvkin написав:
  Ukrainian написав:
  75stasstas75 написав:Ukrainian
Далеко не факт.

Крим та Донбас окупував тишком нишком, а тут така «реклама» агресії з усіх каналів. Не буде нічого , потягається зі своїми танчиками як весною і розійдуться.

У 2008 теж дехто казав, що війни не буде. А потім прийшов 2014... Хочеш миру - готуйся до війни

Не тре було шугати Кремль, що викинуть їх базу із Севи, а заміть неї буде база США/НАТО.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дневной курс 27.18-20 -27.28-30
Евро 30.50-60-30.70-80
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:16

  Realist написав:Є підозра, що при потребі в понеділок зранку можна буде відкупити як мінімум по тій же ціні, по якій продав. Я давно шукав варіантів вийти із євро так як купляв його в цьому банку в подібний момент як зараз коли долар до гривні ріс. По долару котирування були не цікаві, а по євро так. А потім євро розвернулось в світі і все стало сумно.


Если речь идет о Кредо, то не стоит надеяться на его адекватное курсообразование по Евро, там чудеса творятся. При падении с пика курса доллара и Евро к гривне, Кредо очень долго держал неопраданно высокий курс по продаже Евро, и только, когда уже Евро начал расти, поставил самый низкий курс продажи. Спрогнозировать действия валютного менеджера по Евро очень сложно.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:26

Тут эксперт такого наговорил - что банк может просто взять и конфисковать ваши деньги без суда и следствия.
https://prozoro.net.ua/2021/12/18/ukrai ... vat-schet/?
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.

Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:40

  hxbbgaf написав:Тут эксперт такого наговорил - что банк может просто взять и конфисковать ваши деньги без суда и следствия.
https://prozoro.net.ua/2021/12/18/ukrai ... vat-schet/?
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.

Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?


Думаю, заказная пугалка для того, чтобы декларировали сбережения. Ну и, смотря какими суммами ворочать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:45

  hxbbgaf написав:Тут эксперт такого наговорил - что банк может просто взять и конфисковать ваши деньги без суда и следствия.
https://prozoro.net.ua/2021/12/18/ukrai ... vat-schet/?
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.

Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?


как я всё это понимаю

1) банк обязан вернуть по требованию если средства не заблокированы (даже если они просто ему не нравятся)
2) банк может заблокировать, но только есть указания финмона, сам он сделать этого не может). Если он вам такое говорит - требуйте соотвествующую финмоновскую бумажку от него.
3) средства могут быть арестованы (опять же по указанию финмона) если есть серьёзные подозрения и пока идёт суд.
4) конфисковать может не банк, а государство, только по решению суда (доказав что это нажито нелегальным путём)
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