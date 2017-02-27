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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:18
baraka написав:
банк может заблокировать, но только есть указания финмона, сам он сделать этого не может). Если он вам такое говорит - требуйте соотвествующую финмоновскую бумажку от него.
Почитал самый свежий договор на обслуживание счета (Укргаз) ни слова о блокировке счета. Поэтому за такие действия банка - нужно судиться.
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