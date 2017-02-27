RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8715871687178718

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 163
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
6%
9
30%
3%
5
40%
2%
4
50%
9%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
58%
94
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  baraka написав:банк может заблокировать, но только есть указания финмона, сам он сделать этого не может). Если он вам такое говорит - требуйте соотвествующую финмоновскую бумажку от него.

Почитал самый свежий договор на обслуживание счета (Укргаз) ни слова о блокировке счета. Поэтому за такие действия банка - нужно судиться.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5566
З нами з: 19.09.10
Подякував: 942 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8715871687178718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2911, 2912, 2913
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29125 16532682
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 16:47
DmitryK
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15773860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4785654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.