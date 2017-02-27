kluychkooleg написав:А можно подробнее, а то я не совсем понял вашу мысль? Вы прогнозируте быстрый рост доллара и Евро относительно гривни? Вы же, вроде, все время были сторонником крепкой гривни.
Як на мене курс 27.70 є недосяжним на найближчі півроку. Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками. А після зимових свят стартує розпродаж насіння соняшнику фермерами і саме через це підемо донизу. Саме після свят вже починається підготовка до посівної. Як додатковий ревальваційний фактор - значні платежі за електрику та інші енергоносії в січні бізнесом.
Якщо Ви думаєте, що сидітиме в доларі рік і курс знову повернеться до 27+ - так за рік доларова інфляція в українських реаліях не менше 10%, і щоб компенсувати інфляційні збитки курс має перейти позначку 30, але це малоймовірно...
kluychkooleg написав: Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками.
13 лет назад , Летние Олимпийские Игры в Пекине. В первые часы и дни конфликта, совпавшего с открытием летней Олимпиады в Пекине, ключевым был вопрос о том, кто первым начал. Как это обычно случается, первой жертвой войны стала правда - в потоке противоречивых заявлений с разных сторон было сложно дать правильный ответ.
Официальный Тбилиси настаивал на том, что к началу боевых действий - атаке на Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа 2008 года - грузинскую армию подтолкнули вооруженные нападения южноосетинских сепаратистов, и говорил о "восстановлении конституционного порядка" на неподконтрольной Тбилиси территории Южной Осетии. Россия утверждала, что защитила своих граждан и миротворцев в Южной Осетии и лишь ответила на агрессию со стороны Грузии, "принуждая ее к миру".
У 2014 газ суттєво подорожчав, особливо для населення. Зараз знову щось таке намічається.
40 грн – не межа? Експерт дав похмурий прогноз курсу долара на 2022 рік Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн за долар. Він вважає, що прогнози щодо розвитку ситуації для валютного ринку з погляду відносин між Україною та імпортерами енергоресурсів будуть ключовими для розуміння того, чи піде гривня вище 40 за долар. "Орієнтир девальвації на 100% і більш очевидний, оскільки що у нас уже була схожа ситуація у 2014-2015 роках. Тобто ми допускаємо помірну девальвацію до рівня 28-28,5 грн за долар та негативний сценарій – це девальвацію до рівня 80 грн за долар", – зазначає експерт. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 91785.html
kluychkooleg написав: Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками.
13 лет назад , Летние Олимпийские Игры в Пекине. В первые часы и дни конфликта, совпавшего с открытием летней Олимпиады в Пекине, ключевым был вопрос о том, кто первым начал. Как это обычно случается, первой жертвой войны стала правда - в потоке противоречивых заявлений с разных сторон было сложно дать правильный ответ.
Официальный Тбилиси настаивал на том, что к началу боевых действий - атаке на Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа 2008 года - грузинскую армию подтолкнули вооруженные нападения южноосетинских сепаратистов, и говорил о "восстановлении конституционного порядка" на неподконтрольной Тбилиси территории Южной Осетии. Россия утверждала, что защитила своих граждан и миротворцев в Южной Осетии и лишь ответила на агрессию со стороны Грузии, "принуждая ее к миру".
Ми її не знищували, ми її передавали Росії, і Росія цією зброєю озброювалася, а тепер нею погрожує всьому світу і Україні
kluychkooleg написав:А можно подробнее, а то я не совсем понял вашу мысль? Вы прогнозируте быстрый рост доллара и Евро относительно гривни? Вы же, вроде, все время были сторонником крепкой гривни.
Як на мене курс 27.70 є недосяжним на найближчі півроку. Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками. А після зимових свят стартує розпродаж насіння соняшнику фермерами і саме через це підемо донизу. Саме після свят вже починається підготовка до посівної. Як додатковий ревальваційний фактор - значні платежі за електрику та інші енергоносії в січні бізнесом.
Якщо Ви думаєте, що сидітиме в доларі рік і курс знову повернеться до 27+ - так за рік доларова інфляція в українських реаліях не менше 10%, і щоб компенсувати інфляційні збитки курс має перейти позначку 30, але це малоймовірно...
Вітаю. Ризикну пригадати Вам ось цю нашу розмову viewtopic.php?p=5303842#p5303842 Поки що все виглядає на те, що найближчі пів року ми можемо побачити більше 28. Що стосується наступного року, то вже зрозуміло, що газу треба буде купувати багато і ціни будуть дуже вищими ніж цьогорічних весни-літа. А от ціни на аграрну та металургійну продукцію ризикують бути значно нижчими ніж навіть зараз. Отже, торговий баланс ризикує бути не найкращим для грн. Вважаю дуже імовірним варіант блокади наших портів (включаючи чорноморські) кремлем, що ускладнить нам експорт. Це буде відповіддю на затримки з сертифікацією і введенням в експлуатацію "Північного потоку 2". Прогнозую, що наступний рік для нашого торгового балансу буде важким. Платіжний баланс теж під ризиком з огляду на дефіцит ліквідності в наступному році. А от доларова інфляція наступного року має бути досить втішною для власників активів, номінованих в "продукції" ФРС. Для гривні залишається відкритим тільки питання купівельної спроможності (недавно описував можливий варіант розвитку подій коли, навіть при девальвації, значне падіння цін може збільшити купівельну спроможність грн) і чи зможе імовірна девальвація грн переважити падіння цін, знову ж, імпортоване з світових ринків у наступному році.