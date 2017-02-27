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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8716871787188719>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 168
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
58%
98
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:59

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:А можно подробнее, а то я не совсем понял вашу мысль?
Вы прогнозируте быстрый рост доллара и Евро относительно гривни?
Вы же, вроде, все время были сторонником крепкой гривни.


Як на мене курс 27.70 є недосяжним на найближчі півроку. Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками. А після зимових свят стартує розпродаж насіння соняшнику фермерами і саме через це підемо донизу. Саме після свят вже починається підготовка до посівної. Як додатковий ревальваційний фактор - значні платежі за електрику та інші енергоносії в січні бізнесом.

Якщо Ви думаєте, що сидітиме в доларі рік і курс знову повернеться до 27+ - так за рік доларова інфляція в українських реаліях не менше 10%, і щоб компенсувати інфляційні збитки курс має перейти позначку 30, але це малоймовірно...

Прогноз Кухара:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У 2014 газ суттєво подорожчав, особливо для населення. Зараз знову щось таке намічається.
40 грн – не межа? Експерт дав похмурий прогноз курсу долара на 2022 рік
Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн за долар.
Він вважає, що прогнози щодо розвитку ситуації для валютного ринку з погляду відносин між Україною та імпортерами енергоресурсів будуть ключовими для розуміння того, чи піде гривня вище 40 за долар.
"Орієнтир девальвації на 100% і більш очевидний, оскільки що у нас уже була схожа ситуація у 2014-2015 роках. Тобто ми допускаємо помірну девальвацію до рівня 28-28,5 грн за долар та негативний сценарій – це девальвацію до рівня 80 грн за долар", – зазначає експерт. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 91785.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:36

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:А можно подробнее, а то я не совсем понял вашу мысль?
Вы прогнозируте быстрый рост доллара и Евро относительно гривни?
Вы же, вроде, все время были сторонником крепкой гривни.


Як на мене курс 27.70 є недосяжним на найближчі півроку. Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками. А після зимових свят стартує розпродаж насіння соняшнику фермерами і саме через це підемо донизу. Саме після свят вже починається підготовка до посівної. Як додатковий ревальваційний фактор - значні платежі за електрику та інші енергоносії в січні бізнесом.

Якщо Ви думаєте, що сидітиме в доларі рік і курс знову повернеться до 27+ - так за рік доларова інфляція в українських реаліях не менше 10%, і щоб компенсувати інфляційні збитки курс має перейти позначку 30, але це малоймовірно...

Вітаю. Ризикну пригадати Вам ось цю нашу розмову viewtopic.php?p=5303842#p5303842
Поки що все виглядає на те, що найближчі пів року ми можемо побачити більше 28.
Що стосується наступного року, то вже зрозуміло, що газу треба буде купувати багато і ціни будуть дуже вищими ніж цьогорічних весни-літа. А от ціни на аграрну та металургійну продукцію ризикують бути значно нижчими ніж навіть зараз. Отже, торговий баланс ризикує бути не найкращим для грн. Вважаю дуже імовірним варіант блокади наших портів (включаючи чорноморські) кремлем, що ускладнить нам експорт. Це буде відповіддю на затримки з сертифікацією і введенням в експлуатацію "Північного потоку 2". Прогнозую, що наступний рік для нашого торгового балансу буде важким. Платіжний баланс теж під ризиком з огляду на дефіцит ліквідності в наступному році.
А от доларова інфляція наступного року має бути досить втішною для власників активів, номінованих в "продукції" ФРС.
Для гривні залишається відкритим тільки питання купівельної спроможності (недавно описував можливий варіант розвитку подій коли, навіть при девальвації, значне падіння цін може збільшити купівельну спроможність грн) і чи зможе імовірна девальвація грн переважити падіння цін, знову ж, імпортоване з світових ринків у наступному році.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:05

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:А можно подробнее, а то я не совсем понял вашу мысль?
Вы прогнозируте быстрый рост доллара и Евро относительно гривни?
Вы же, вроде, все время были сторонником крепкой гривни.


Як на мене курс 27.70 є недосяжним на найближчі півроку. Ескалація РФ до завершення Олімпіади в Пекіні - неможлива за будь-якими оцінками. А після зимових свят стартує розпродаж насіння соняшнику фермерами і саме через це підемо донизу. Саме після свят вже починається підготовка до посівної. Як додатковий ревальваційний фактор - значні платежі за електрику та інші енергоносії в січні бізнесом.

Якщо Ви думаєте, що сидітиме в доларі рік і курс знову повернеться до 27+ - так за рік доларова інфляція в українських реаліях не менше 10%, і щоб компенсувати інфляційні збитки курс має перейти позначку 30, але це малоймовірно...
Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:51

  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:47

27.10-27.12/27.16-27.18
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:03

  Игорь написав:
  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.
У меня нет инструмента. Поэтому всегда покупаю доллары.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:42

  fin написав:У меня нет инструмента. Поэтому всегда покупаю доллары.

Грн депо чем не инструмент?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:30

  kwon написав:
  fin написав:У меня нет инструмента. Поэтому всегда покупаю доллары.

Грн депо чем не инструмент?
Хочется спать спокойно. Своя рубашка ближе к телу.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)
ukrsateks
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