о тех же, что и для любого другого депо, в общем-то.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:14
Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов
Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов
Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:40
Межбанк: в понедельник рынок ждут очередные сюрпризы
С этого понедельника начинается практически последняя полноценная неделя на валютном межбанке, так как череда рождественских и затем новогодних праздников вносит свои коррективы в поведение всех участников финансового рынка, а также инвесторов в украинские ОВГЗ. Нерезидентам надо успеть не только провести все свои операции на вторичном рынке, но и окончательно определиться – будут ли они активно покупать гривневые облигации завтра на аукционе Минфина Украины. Или же предпочтут продолжать торг по доходности с чиновниками этого ведомства и уже особо не спешить со своими вложениями на ближайшее время.
По нашим данным, большинство из них предпочтет еще подождать до января в надежде на дальнейший рост доходности украинских бумаг. Поведение иностранцев на фондовом рынке в эти дни во многом будет формировать и тренд по курсу доллара на торгах.
Но в первую очередь на курсовой тренд будет влиять поведение крупнейших местных компаний в период закрытия года. Сегодня, опоздавшие из них еще будут рассчитываться с бюджетом по налогам. Но уже ближе к концу недели начнутся выплаты возмещений НДС экспортерам, а также операции компаний по предстоящему завершению года. Времени на расчеты уже остается у всех очень мало и это будет отражаться на статистике торгов. Например, сегодня Finance.ua прогнозирует объем операций на сумму в пределах $160-240 млн при совершении от 470 до 650 сделок. И такая активность на межбанке уже будет почти всю эту неделю.
Нацбанку придется периодически тушить пожары на торгах за счет проведения интервенций, так как перекосы спроса и предложения на рынке будут значительными. Как и все последнее время – ценники регулятора при данных операциях на валютном рынке будут главным курсовым ориентиром для всех участников торгов.
По евро соотношение пары евро/доллар продолжит радовать спекулянтов, так как скачки этой пары в пределах широкого коридора от 1,1235 до 1,13 сегодня продолжаться. А значит, местные спекулянты будут зарабатывать и за счет колебаний самой пары евро/доллар на международных рынках, так и на курсе евро относительно гривны. Кроме этого, несколько расширился коридор по наличному рынку по евровалюте, что позволит спекулянтам дополнительно играть и на разнице наличного и безналичного курсов евро.
Цейтнот у большинства клиентов в сочетании с увеличением ситуативных перекосов между спросом и предложением по валюте при выходе на рынок крупнейших игроков – создает достаточно серьезное напряжение на валютном межбанке и грозит сюрпризами по курсу в ближайшие дни. Причем, большинство участников рынка настроены на дальнейшую девальвацию гривны.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 20 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,20-27,38 грн, евро — коридор 30,55-30,90 грн.
Автор: Алексей Козырев
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:45
Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
(багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:52
Так в Америке инфляция уже тоже бьет рекорды.
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:53
Недвижимость (однушка-двушка) на котловане. Проверенный застройщик. Ожидание 2-3 года. Прибыльность от 50% при продаже голой квартиры с документами. Нужно - терпение и деньги.
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:58
Биткоин (криптовалюты) на низком старте. Проверенная технология. Ожидание 2-3 года. Прибыльность 500% при продаже голой монеты с потрохами. Нужно - терпение и деньги.
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:02
Погоджуюсь!👍
А якщо ті самі вхідні, але квартира ще й з ремонтом(економ/комфорт) - скільки тоді можна "помацати" відсотків?(віднявши будматеріали і роботу майстрів)
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:05
Добрий ранок усім.
Ви хоча б у вікно іноді виглядували.
Зараз дуже часто квартира у стані заходь і живи з меблями і кухнею у 10-ти річному домі, побудована руками, а не газоблоками і най най дешевше, коштує не дороще того, що обіцяють горезабудовники поставити за 3-5 років, у стані навіть стяжку не зальють. Час котлованів років як 3 вже помер.
По курсу, рокетники усіх калібрів тягнуть сову на глобус і вже побачили 28, цікаво, чому ніхто не бачить що робиться на готівці? Там мінімум на 10 копійок дешевше, ще трохи і міжбанк забуксує, але обвалісти знову крутять платівку будетількидорощати(((
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:07
Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
|