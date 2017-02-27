Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки. В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы. Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.
В пятницу НБУ на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах уменьшились. Рост объема суточных сертификатов значительно перевесил уменьшение объема тендерных. Помогла в деле уменьшения ликвидности обналичка. Остальные факторы были слабыми. Из них обращает на себя внимание увеличение объема рефинанса по обеим позициям.
В четверг объем МБ уменьшился с 632.3 до 535.3 млн. Чистый спрос составил 530.3 млн. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»?
Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов
Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов
Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада
Ваш підрахуй звичайно цікавий... Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних! (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
Игорь написав:
fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.
Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.
тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"