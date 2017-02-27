Додано: Пон 20 гру, 2021 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

20.12.2021.................27,2839

Доллар укрепился почти на 4 копейки.



МКГ*............7.1946............7.2050...........+0.14%



Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки.

В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы.

Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.



В пятницу НБУ на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Рост объема суточных сертификатов значительно перевесил уменьшение объема тендерных. Помогла в деле уменьшения ликвидности обналичка. Остальные факторы были слабыми. Из них обращает на себя внимание увеличение объема рефинанса по обеим позициям.



В четверг объем МБ уменьшился с 632.3 до 535.3 млн. Чистый спрос составил 530.3 млн. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.