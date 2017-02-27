RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8717871887198720

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 168
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
58%
98
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:21

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2711 раз.
Подякували: 4537 раз.
 
Профіль
32
16
36
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2021.................27,2839
Доллар укрепился почти на 4 копейки.

МКГ*............7.1946............7.2050...........+0.14%

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки.
В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.

В пятницу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Рост объема суточных сертификатов значительно перевесил уменьшение объема тендерных. Помогла в деле уменьшения ликвидности обналичка. Остальные факторы были слабыми. Из них обращает на себя внимание увеличение объема рефинанса по обеим позициям.

В четверг объем МБ уменьшился с 632.3 до 535.3 млн. Чистый спрос составил 530.3 млн. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6256
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4984 раз.
Подякували: 15054 раз.
 
Профіль
38
20
28
2
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:33

Ціни на нафту впали на 5% у понеділок.
Brent торгується зі знижкою на 5,3% у Лондоні станом на 9:07 ранку за лондонським часом. WTI також дешевшає, лютневий контракт здешевів на 5,7% до 66,68 дол.
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 08.09.19
Подякував: 563 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:40

  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Від 50К грн. можна сміливо вкладатися в ОВДП, дохідність більша, єдина складність - стартанути процес, далі менше геморності як з депо, більше гарантій з сторони держави.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:42

  Успіх написав:
  Victor37 написав:
  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов

Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов

Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада :D

Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" :mrgreen: - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
 (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
  Игорь написав:
  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.

тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:19

  Omega написав:Недвижимость (однушка-двушка) на котловане. Проверенный застройщик. Ожидание 2-3 года. Прибыльность от 50% при продаже голой квартиры с документами. Нужно - терпение и деньги.

Смешная фраза :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:24

Поставить газ из Европы в Украину будет уже больше 2000 долл за куб. Цену спасает внутренняя добыча
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... rm-market/
Grand Touring
 
Повідомлень: 901
З нами з: 23.03.20
Подякував: 291 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8717871887198720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7901 15965635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 12:38
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2912, 2913, 2914
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29131 16700627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 08:59
kuzment
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1332 4834922
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 21:41
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.