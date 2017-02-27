Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки. В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы. Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.
В пятницу НБУ на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах уменьшились. Рост объема суточных сертификатов значительно перевесил уменьшение объема тендерных. Помогла в деле уменьшения ликвидности обналичка. Остальные факторы были слабыми. Из них обращает на себя внимание увеличение объема рефинанса по обеим позициям.
В четверг объем МБ уменьшился с 632.3 до 535.3 млн. Чистый спрос составил 530.3 млн. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»?
Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов
Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов
Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада
Ваш підрахуй звичайно цікавий... Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних! (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
Игорь написав:
fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.
Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.
тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"
Любители онлайн обимена не наступайте на мои грабли с Газмясом. - деньги от валютообмена поступают на счет только на следующий день - при проведении платежа по СЭП нет предупреждения, что денег на счету еще нет, платеж якобы проходит, но потом висит невыполненный, деньги на карте блокируюся, отменить платеж нельзя Это не банк, это недобанк. Из-за него намечается небольшой влет.
kluychkooleg написав:Любители онлайн обимена не наступайте на мои грабли с Газмясом. - деньги от валютообмена поступают на счет только на следующий день - при проведении платежа по СЭП нет предупреждения, что денег на счету еще нет, платеж якобы проходит, но потом висит невыполненный, деньги на карте блокируюся, отменить платеж нельзя Это не банк, это недобанк. Из-за него намечается небольшой влет.
Меня вообще блокировали в момент валютообмена сумма меньше фонда, и заставляли сидеть в отделении писать объяснительные зачем мне валюта, пока их финмон не разблокировал. Результат став на лыжи, больше я в эту банку не ходок. Странный совок по отношению к клиентам.