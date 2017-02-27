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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8718871987208721>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 169
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
59%
99
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:21

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2021.................27,2839
Доллар укрепился почти на 4 копейки.

МКГ*............7.1946............7.2050...........+0.14%

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки.
В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.

В пятницу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Рост объема суточных сертификатов значительно перевесил уменьшение объема тендерных. Помогла в деле уменьшения ликвидности обналичка. Остальные факторы были слабыми. Из них обращает на себя внимание увеличение объема рефинанса по обеим позициям.

В четверг объем МБ уменьшился с 632.3 до 535.3 млн. Чистый спрос составил 530.3 млн. Клиентские обороты также уменьшились, спрос превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:33

Ціни на нафту впали на 5% у понеділок.
Brent торгується зі знижкою на 5,3% у Лондоні станом на 9:07 ранку за лондонським часом. WTI також дешевшає, лютневий контракт здешевів на 5,7% до 66,68 дол.

П.С. Кеннет Рогофф (професор Гарварда) попереджає: швидке підвищення ставки ФРС може викликати проблеми з фінансуванням у країнах, що розвиваються.
Востаннє редагувалось vovakwasov в Пон 20 гру, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:40

  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Від 50К грн. можна сміливо вкладатися в ОВДП, дохідність більша, єдина складність - стартанути процес, далі менше геморності як з депо, більше гарантій з сторони держави.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:42

  Успіх написав:
  Victor37 написав:
  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов

Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов

Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада :D

Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" :mrgreen: - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
 (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
  Игорь написав:
  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.

тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:30

Любители онлайн обимена не наступайте на мои грабли с Газмясом.
- деньги от валютообмена поступают на счет только на следующий день
- при проведении платежа по СЭП нет предупреждения, что денег на счету еще нет, платеж якобы проходит, но потом висит невыполненный, деньги на карте блокируюся, отменить платеж нельзя
Это не банк, это недобанк.
Из-за него намечается небольшой влет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:42

  kluychkooleg написав:Любители онлайн обимена не наступайте на мои грабли с Газмясом.
- деньги от валютообмена поступают на счет только на следующий день

Це відомо давно і тут вже писали не раз про це.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:47

  kluychkooleg написав:Любители онлайн обимена не наступайте на мои грабли с Газмясом.
- деньги от валютообмена поступают на счет только на следующий день
- при проведении платежа по СЭП нет предупреждения, что денег на счету еще нет, платеж якобы проходит, но потом висит невыполненный, деньги на карте блокируюся, отменить платеж нельзя
Это не банк, это недобанк.
Из-за него намечается небольшой влет.

Меня вообще блокировали в момент валютообмена сумма меньше фонда, и заставляли сидеть в отделении писать объяснительные зачем мне валюта, пока их финмон не разблокировал. Результат став на лыжи, больше я в эту банку не ходок. Странный совок по отношению к клиентам.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Газмясом

это УкрГаз ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:
  kluychkooleg написав:Газмясом

это УкрГаз ?
Да
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