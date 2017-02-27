|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:42
Интересно куда Хотаб пропал, он слил 2 пачки зелени, откупился или нет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10703
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1530 раз.
- Подякували: 2220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:59
Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ?
-
alex10
-
2
-
- Повідомлень: 10048
- З нами з: 05.10.10
- Подякував: 2643 раз.
- Подякували: 2040 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:08
flyman написав: Успіх написав: Victor37 написав: 53О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»?
Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка
Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов
Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов
Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада
Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме"
- а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
(багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
[quote="5358634:Игорь написав:
fin написав:
Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.
Сейчас 27.3, до 30 осталось 10%
. Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10%
за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.
----
тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"[/quote]
----
От крім тебе, ніхто не хоче відповідати/коментувати "незручні питання"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2281
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29132
|16713374
|
|
|7901
|15980100
|
Пон 20 гру, 2021 12:38
ЛОБ
|
|1332
|4835855
|
|