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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8718871987208721

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 169
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
59%
99
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно куда Хотаб пропал, он слил 2 пачки зелени, откупился или нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ? :)
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:08

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Victor37 написав:
53О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов

Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов

Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада :D

Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" :mrgreen: - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
 (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
[quote="5358634:Игорь написав:
  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.


----
тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"[/quote]

----
От крім тебе, ніхто не хоче відповідати/коментувати "незручні питання" :wink: :mrgreen:
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