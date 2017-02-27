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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно куда Хотаб пропал, он слил 2 пачки зелени, откупился или нет.
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ?
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:08
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тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"[/quote]
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От крім тебе, ніхто не хоче відповідати/коментувати "незручні питання"
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:54
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:05
Ви трішки помиляєтесь. Наголос був не на 10% РІЧНИХ, а на тому, що збільшення курсу на 10% з 27,3 до 30 буде через "2-3-5 лет". Таким чином, якщо буде депо в Ощаді 7% річних (5,6% чистими), то через 2 роки з врахуванням капіталізації відсотків дохід за 2 роки буде 11,5%, і відповідно цілком задовільним буде курс навіть 30,4, а через "3-5 років" і того більше
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:11
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............20.12.2021..........21.12.2021
дата розрахунку............17.12.2021...........20.12.2021
Євро...............................30,8573................30,7661...-0.3%
Долар США....................27,2483................27,2846...+0.13%
После полудня курс практически не изменился.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2021.................27,2839
Доллар укрепился почти на 4 копейки.
МКГ*............7.1946............7.2050...........+0.14%
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки.
В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.
После 12 пошли вниз чуть более уверенно и к обеду опустились на 2 копейки. После обеда плавно выросли на копейку и уравновесились. До момента вычисления официального курса в 15-30 движений больше не было.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 27.2800 - 27.3000.
В оставшейся части сессии попытались приподняться на полкопейки, но очень скоро вернулись обратно.
Закрыли сессию на уровне открытия котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 2.5 копейки относительно закрытия пятницы.
В мире доллар после 12 продолжил снижение, которое ускорилось в последний час. На данный момент отыграли около половины пятничного роста.
Дневной график:
Вся сессия прошла в классическом боковике при не очень высоких оборотах.
Этот день в истории:
2020 - 27.8280 (+1) -54
2019 - 23.3253 (-5) +396
2018 - 27.5769 (-14)
2017 - 27.8609 (-2)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:11
Классика, проценты по доллару не учтены. В банках, к примеру, можно найти 3-3,5%, по ОВГЗ 3,7-3,9%. Но интереснее всего выглядит сравнение 7% ощада в гривне с 7,75% в долларе на евробонды.
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:13
Готівка у більшості випадків тільки здає, а ось на міжбанку якась не зрозуміла гра.
В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року.
Який працював років 15 як мінімум.
В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється.
Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль в не простому рішенні: обов'язкові касові апарати з нового року, усі бояться штрафіф особливо за алкоголь і цигарки, оренда була 15 000 в місяць, зараз каже власник торгівельного центру буде піднімати мінімум на 10 або 15%. Світло, каже влітку було приблизно 2.6, зараз 4.4, з нового року буде більше 5-ти грн за кВтч. Каже одного світла з боку холодильники і кондьори влітку нагорало більше 8000, зараз просто жах по грошам, а буде ще гірше.
Мінімальна зарплатня зросла, більше податків, ну і продавцям треба більше платити, бо ніхто не хоче за мінімалку працювати, каже 5 продавців не можу утримувати,а меньше ніяк не виходить, жінка іноді підміняє продавців, але вона і бухгалтер, каже розривається, бо є ще діти, сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку.
Ось такі справи, гадаю з нового року ще меньше буде попиту на валюту з боку готівки, бо ринок закручує гайки усім хто ще хоть трохи дихає.
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 20 гру, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:16
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