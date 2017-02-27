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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87198720872187228723>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 169
Віддаю перевагу гривні
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10%
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12%
20
більше 80%
59%
99
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно куда Хотаб пропал, он слил 2 пачки зелени, откупился или нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ? :)
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:08

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Victor37 написав:
53О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов

Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов

Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада :D

Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" :mrgreen: - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
 (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
[quote="5358634:Игорь написав:
  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.


----
тобі не раз писали - ОВДП, але для твоя відповідь "бетон авно, але більше нема що інвестувати"[/quote]

----
От крім тебе, ніхто не хоче відповідати/коментувати "незручні питання" :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:39

Предложение на УЭБ вплотную подошло к отметке 60 тыс грн. OMG :shock:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:54

  zРадио написав:Предложение на УЭБ вплотную подошло к отметке 60 тыс грн. OMG :shock:

Потруть зараз ... газ - табу (с)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:05

  Успіх написав:
  Victor37 написав:
  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда? и эти люди пытаются «сдвинуть земую ось»? :)

Приблизительно о сумме 200000 Х 72 банка Х 2 члена семьи (жена, ребенок, отец, мать...) = 28800000 грн = приблизительно 1 млн долларов

Конечно есть и суперодинокие луюди: сироты, холостяки, чайлдлесс и т.д. - для них сумма будет в 2 раза меньше, т.е. пол мильона долларов

Хотя с другой стороны до приватизации Ощада (не члена ФГВФЛ, в котором гарантируется ВСЕ) еще далеко, поэтому в него можно запихнуть на депо и несколько мильонов долларов. И это могут сделать и холостяки с сиротами, а также жители всяческих хуторов, где нет 72 банков, но почти всегда есть отделение Ощада :D

Ваш підрахуй звичайно цікавий...
Але, я тільки хочу нагадати, що сенс був не лише в тому, як "впихнути невпихуєме" :mrgreen: - а наголос йшов ще на дохідність інструменту хоч 10% річних!
 (багато банків дає ЧИСТИМИ 10%? Ощад - взагалі, 7% і то НЕ чистими!) >>>
  Игорь написав:
  fin написав:Пусть не в 2022 году, но всеравно через 2-3-5 лет курс уйдет за 30 и больше. Поэтому доллары надо брать.

Сейчас 27.3, до 30 осталось 10% . Если у Вас нет инструмента, который на гривне сделает 10% за "2-3-5 лет" , тогда нужно брать доллары.

Ви трішки помиляєтесь. Наголос був не на 10% РІЧНИХ, а на тому, що збільшення курсу на 10% з 27,3 до 30 буде через "2-3-5 лет". Таким чином, якщо буде депо в Ощаді 7% річних (5,6% чистими), то через 2 роки з врахуванням капіталізації відсотків дохід за 2 роки буде 11,5%, і відповідно цілком задовільним буде курс навіть 30,4, а через "3-5 років" і того більше :wink:
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:11

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............20.12.2021..........21.12.2021
дата розрахунку............17.12.2021...........20.12.2021
Євро...............................30,8573................30,7661...-0.3%
Долар США....................27,2483................27,2846...+0.13%
После полудня курс практически не изменился.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.12.2021.................27,2839
Доллар укрепился почти на 4 копейки.

МКГ*............7.1946............7.2050...........+0.14%

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки.
В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы.
Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.

После 12 пошли вниз чуть более уверенно и к обеду опустились на 2 копейки. После обеда плавно выросли на копейку и уравновесились. До момента вычисления официального курса в 15-30 движений больше не было.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 27.2800 - 27.3000.

В оставшейся части сессии попытались приподняться на полкопейки, но очень скоро вернулись обратно.
Закрыли сессию на уровне открытия котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 2.5 копейки относительно закрытия пятницы.

В мире доллар после 12 продолжил снижение, которое ускорилось в последний час. На данный момент отыграли около половины пятничного роста.

Дневной график:
Зображення

Вся сессия прошла в классическом боковике при не очень высоких оборотах.

Этот день в истории:
2020 - 27.8280 (+1) -54
2019 - 23.3253 (-5) +396

2018 - 27.5769 (-14)
2017 - 27.8609 (-2)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:11

  Victor37 написав:
Ви трішки помиляєтесь. Наголос був не на 10% РІЧНИХ, а на тому, що збільшення курсу на 10% з 27,3 до 30 буде через "2-3-5 лет". Таким чином, якщо буде депо в Ощаді 7% річних (5,6% чистими), то через 2 роки з врахуванням капіталізації відсотків дохід за 2 роки буде 11,5%, і відповідно цілком задовільним буде курс навіть 30,4, а через "3-5 років" і того більше :wink:

Классика, проценты по доллару не учтены. В банках, к примеру, можно найти 3-3,5%, по ОВГЗ 3,7-3,9%. Но интереснее всего выглядит сравнение 7% ощада в гривне с 7,75% в долларе на евробонды.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:13

  alex10 написав:Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ? :)

Готівка у більшості випадків тільки здає, а ось на міжбанку якась не зрозуміла гра.
В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року.
Який працював років 15 як мінімум.
В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється.
Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль в не простому рішенні: обов'язкові касові апарати з нового року, усі бояться штрафіф особливо за алкоголь і цигарки, оренда була 15 000 в місяць, зараз каже власник торгівельного центру буде піднімати мінімум на 10 або 15%. Світло, каже влітку було приблизно 2.6, зараз 4.4, з нового року буде більше 5-ти грн за кВтч. Каже одного світла з боку холодильники і кондьори влітку нагорало більше 8000, зараз просто жах по грошам, а буде ще гірше.
Мінімальна зарплатня зросла, більше податків, ну і продавцям треба більше платити, бо ніхто не хоче за мінімалку працювати, каже 5 продавців не можу утримувати,а меньше ніяк не виходить, жінка іноді підміняє продавців, але вона і бухгалтер, каже розривається, бо є ще діти, сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку.
Ось такі справи, гадаю з нового року ще меньше буде попиту на валюту з боку готівки, бо ринок закручує гайки усім хто ще хоть трохи дихає.
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 20 гру, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:16

  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?

Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...
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